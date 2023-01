Schouten grijpt in slijtageslag zevende opeenvolgende nationale marathontitel

"Deze overwinning kwam van ver", bekende ze na afloop. "Twee dagen geleden was ik er nog van overtuigd dat ik vandaag niet zou starten. Ik voelde me echt niet goed."

De 30-jarige Westfriezin was de sterkste in een eindsprint, die werd aangetrokken door haar ploeggenote Marijke Groenewoud. Zij eindigde als tweede.

Voor de zevende opeenvolgende keer grijpt Irene Schouten de nationale marathontitel. En dat terwijl ze in de aanloop grieperig in bed lag. - NOS

Het was een gulden stelregel van coach Jillert Anema die haar uiteindelijk over de streep trok. "We hebben in dergelijke gevallen de afspraak dat je niet aan een wedstrijd mag deelnemen wanneer je de dag van tevoren niet op het ijs hebt gestaan. Ik heb zaterdag even geschaatst en dat ging uiteindelijk redelijk. Vandaar dat ik het aandurfde."

Naar eigen zeggen reed Schouten in Amsterdam op zeventig procent van haar kunnen. Omdat ze zich in een marathon als een prooidier waant, was het volgens haar eerst en vooral taak om géén zwakte te tonen.

"Ik dacht dat ik vandaag niet de sterkste was. Blijkbaar kan ik desondanks nog altijd winnen dank zij mijn laatste jump."

Groenewoud offert zich op

Schouten was de eerste om te erkennen dat de helft van haar gouden medaille toekwam aan ploeggenote Groenewoud. Die offerde in de laatste twee omlopen haar eigen kansen op, conform de afspraak dat de zege zondag ten koste van alles in de ploeg moest blijven. De zware omstandigheden speelden het team bovendien in de kaart.

"Het ging vandaag om het ploegenspel", zei Groenewoud, die woensdag naar Hamar vertrekt om in het Vikingschip deel te nemen aan de EK allround. De suggestie dat ze haar eigen kansen had opgeofferd voor de kopvrouw van haar ploeg, wuifde ze lachend weg. "Ik was vandaag niet goed genoeg om voor mijn eigen kansen te gaan."