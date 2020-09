Verkeerde winnaar aangekondigd bij Emmy-ceremonie

Verwarring bij de bekendmaking van de Emmy's vannacht. Terwijl de voice-over meldde dat acteur Jason Bateman de prijs had gewonnen, was in beeld te zien dat de award naar collega Ron Cephas Jones ging.

Na de reclame kwam de organisatie met excuses en de verduidelijking dat Cephas Jones de prijs had gewonnen voor zijn gastrol in This is us. Een oorzaak voor de verwarring werd niet gegeven.