Dode en vier gewonden bij frontale botsing in Appeltern

Vanmiddag is een dode gevallen bij een frontale botsing in het Gelderse Appeltern. Vier personen raakten gewond, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde volgens Omroep Gelderland iets voor 14.00 uur. Twee auto's botsten door onbekende oorzaak op elkaar. Een van de voertuigen zou daarna in brand zijn gevlogen.

De politie meldt dat omstanders de slachtoffers uit de auto's hebben gehaald. Een traumahelikopter en vier ambulances arriveerden kort daarna op de plek van het ongeluk. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onduidelijk.

Opvanglocatie

Volgens De Gelderlander zaten in een van de auto's die bij het ongeluk waren betrokken drie Oekraïners uit een opvanglocatie in Altforst. Volgens de krant verzamelden zich 's middags meerdere zeer geëmotioneerde Oekraïners uit de opvang op de plek van het ongeluk. De politie wil nog niets kwijt over de identiteit van de slachtoffers.