Chinese leger haalt uit naar VS om 'hypen' straaljagerincident

Ook het Chinese leger heeft nu beelden van de dreigende situatie naar buiten gebracht. In staatskrant Global Times beticht een Chinese officier de VS van laster en het "hypen" van het incident. Hij stelt dat de Amerikaanse piloot de Chinese straaljager ernstig in gevaar heeft gebracht door "plotseling" te handelen.

Vanuit Peking is fel gereageerd op beschuldigingen van de VS over een straaljagerincident boven de Zuid-Chinese Zee. Het Chinese leger stelt dat juist een Amerikaanse piloot gevaarlijke manoeuvres heeft uitgehaald. Terwijl Washington beweert dat een Chinese piloot roekeloos heeft gehandeld.

De vrijgegeven videobeelden geven geen uitsluitsel over wie er fout zat. Beide filmpjes duren 30 seconden en daarin is te zien dat de twee toestellen steeds dichterbij komen, maar onduidelijk blijft wie daartoe het initiatief neemt. Beide partijen stellen dat ze zich aan de internationale regels hebben gehouden - en de ander juist niet.

De confrontatie tussen de twee vliegtuigen liep uiteindelijk af met een sisser. Maar als twee militaire toestellen elkaar zo dicht naderen is de kans op een ongeluk reëel, met een mogelijke escalatie tot gevolg.

Geopolitieke strijd om Zuid-Chinese Zee

Het incident zet de al gespannen verhouding tussen de VS en China verder op scherp. Met de controle over de Zuid-Chinese Zee als inzet zijn de twee grootmachten en hun bondgenoten al jaren verwikkeld in een geopolitiek steekspel. Peking vindt dat vrijwel de hele zee onder directe Chinese invloed behoort te staan, terwijl landen als de Filipijnen, Vietnam, Maleisië, Brunei en Taiwan ook een deel opeisen.

Het Permanente Hof van Arbitrage, dat zich buigt over internationale geschillen, oordeelde in 2016 dat China geen gezag mag uitoefenen over bijvoorbeeld het door de Filipijnen geclaimde deel. Maar dat weerhoudt China er niet van om zijn militaire aanwezigheid in de betwiste zee te vergroten. Zo heeft het land kunstmatige eilanden aangelegd met landingsbanen voor de Chinese luchtmacht.