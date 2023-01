Monumentale kapel in Veghel verwoest na brand: 'stukje nostalgie weg'

Van de monumentale Congregatiekapel in het centrum van Veghel is weinig meer over na de brand van afgelopen nacht. Alleen de voor- en achtergevels staan nog overeind. De brandweer vermoedt dat vuurwerk de oorzaak is van de brand die kort na middernacht uitbrak.

Het gebouw stamt uit het jaar 1890 en werd ontworpen door Pierre Cuypers, die onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam ontwierp. Het pand stond al jaren leeg.

De Congregatiekapel is een rijksmonument. "Het is een uniek gebouw dus daarom moet het wel behouden blijven. Het zal wel een flinke kostenpost worden", zegt pastoor Ard Smulders tegen Omroep Brabant.

Of het gaat lukken, is nog onduidelijk. Vanmiddag was er sprake van instortingsgevaar. Burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Meierijstad weet niet wat er gaat gebeuren met het gebouw. "Daar heb ik echt nog geen idee van, we moeten gewoon kijken hoe groot de schade is en wat er te redden valt."

Stukje nostalgie weg

"Het valt me mee, maar ook zeer tegen", zegt een buurtbewoonster. "De muren staan natuurlijk nog, maar het dak is helemaal weg en voor mij is er met deze brand ook een stukje nostalgie weg."

"Het was een heel schril contrast, aan de ene kant vuurwerk en aan de andere kant echt vuur", zegt een andere buurtbewoner. Op videobeelden is te zien hoe de brandende toren uiteindelijk instort.

Toch is de pastoor niet al te verrast: "Het moest een keer gebeuren. Er is dertig jaar lang geen onderhoud gepleegd aan het gebouw. Die verrotte toren die erop stond en dat oude dak, het geeft ook wel een beetje het gevoel van 'opgeruimd staat netjes'."