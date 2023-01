Velzeboer en Van 't Wout domineren NK, Knegt doet opvallende uitspraken

Voor de Nederlandse shorttrackers is het nieuwe jaar direct begonnen met de NK in Heerenveen. Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout domineerden het toernooi door alle afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter) te winnen. Na een ijzersterk voorseizoen had Velzeboer in december een paar lastige weken. Ze miste de eerste World Cup in Almaty door ziekte en een week later liep het domweg niet. "Ik had niet het gevoel dat het aan mijn vorm lag. Het zat gewoon even niet mee", keek Velzeboer terug. Die teleurstelling maakte dat ze er dit weekend extra op gebrand was zich te bewijzen. "Je wilt je altijd laten zien op een NK, maar misschien nu net iets extra." Van 't Wout liet ook zien dat het twee weken voor de EK goed zit met de vorm. "Een Nederlands kampioenschap is een lastige wedstrijd. Iedereen zit dicht bij elkaar, dus om te winnen is wel heel fijn", concludeerde hij tevreden. Bekijk hieronder de interviews met de Velzeboer en Van 't Wout:

Naast gouden medailles levert een NK-titel in principe ook een startbewijs op voor de EK, over twee weken in het Poolse Gdansk. Of Velzeboer daar ook de 500 meter mag rijden is nog onzeker, omdat er vier rijdsters in aanmerking komen voor drie startplekken. Een selectiecommissie zal daar de knoop over doorhakken. Suzanne Schulting ontbrak in Heerenveen. Ze heeft last van een lichte liesblessure en wil met het oog op de EK geen risico nemen. Ook Yara van Kerkhof ontbreekt. Zij kampt met een virusinfectie. Opvallende uitspraken Knegt Sjinkie Knegt deed van zich spreken met een diskwalificatie op de 1.000 meter, gevolgd door enkele opvallende uitspraken. Hij vertelde "helemaal niets" met het NK te hebben en zich te ergeren aan de willekeur waarmee scheidsrechters in zijn ogen de regels toepassen. Knegt kreeg in de halve finale van de 1.000 meter een penalty voor twee inhaalacties en dat leverde hem een diskwalificatie op. Hij eindigde een voor hem frustrerend NK met de vierde plaats op de 1.500 meter en onzekerheid over deelname aan de EK.

Sjinkie Knegt beleeft weinig plezier aan de NK shorttrack. Hij krijgt een penalty aan zijn broek waar hij weinig van begrijpt. - NOS

Velzeboer won alle finales met overmacht. Op de 500 en 1.000 meter hield ze Selma Poutsma en haar zus Michelle Velzeboer achter zich. Op de 1.500 meter zag het podium er anders uit. De pas 15-jarige Angel Daleman pakte het zilver, voor Poutsma. Jens van 't Wout houdt broer van goud Bij de mannen was Van 't Wout een klasse apart. Hij reed in alle finales op superieure wijze naar het goud. Zijn zegetocht begon op de 1.000 meter, waar hij zijn broer Melle voorbleef in de strijd om de Nederlandse titel. Itzhak de Laat pakte het brons.