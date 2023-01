NK-goud Velzeboer en Van 't Wout, Knegt loopt leeg na diskwalificatie

Voor de Nederlandse shorttackers is het nieuwe jaar direct begonnen met de NK in Heerenveen. Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout domineren het toernooi met titels op de 500 en 1.000 meter.

Suzanne Schulting ontbreekt in Heerenveen. Ze heeft last van een lichte liesblessure en wil met het oog op de EK geen risico nemen. Ook Yara van Kerkhof ontbreekt. Zij kampt met een virusinfectie.

Velzeboer won haar finales met overmacht. Beide keren hield ze Selma Poutsma en haar zus Michelle Velzeboer achter zich hield. Naast een gouden medaille levert een titel ook een startbewijs op voor de EK, over twee weken in het Poolse Gdansk.

Of ze daar ook de 500 meter mag rijden is nog onzeker, omdat er vier rijdsters in aanmerking komen voor drie startplekken. Een selectiecommissie zal daar de knoop over doorhakken.

Jens van 't Wout houdt broer van goud

Bij de mannen bleef Van 't Wout zijn broer Melle voor in de strijd om de Nederlandse titel op de 1.000 meter. Itzhak de Laat pakte het brons.