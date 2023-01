Van Empel heerst ook in dienst van Jumbo-Visma: 'Gaf niet eens honderd procent'

🇧🇪 #Baal The name is Fem. Fem van Empel. 😎 pic.twitter.com/xj9Nkqpnlk

Voor de elfde maal dit seizoen passeerde Van Empe als eerste de finishboog. Het is niet de vraag of, maar hoeveel zeges daar dit jaar op zullen volgen.

Waar de 20-jarige Van Empel aan de start verschijnt, is spanning immers doorgaans ver te zoeken. De eerste internationale veldrit van 2023 vormde daar geen uitzondering op.

Niets eens op honderd procent

Na haar val in Val di Sole, twee weken geleden, was het voor Van Empel even gissen naar haar vorm. Om de nodige scherpte op te doen had ze gehoopt in Baal de strijd aan te gaan met haar concurrenten. Van serieuze tegenstand bleek evenwel weinig sprake. "Ik heb er daarom maar zelf iets van moeten maken. En ik heb daarvoor niet eens de volle honderd procent moeten geven."