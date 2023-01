Zeker negen doden in Uganda door verdrukking tijdens vuurwerkshow

In de Ugandese hoofdstad Kampala zijn zeker negen mensen omgekomen door verdrukking. Dit gebeurde in een winkelcentrum toen een menigte daar naar vuurwerk wilde kijken.

De slachtoffers, onder wie een 10-jarige jongen, kwamen vast te zitten in een smalle doorgang in het winkelcentrum. Een woordvoerder van de politie zegt dat de drukte ontstond nadat werd aangekondigd dat buiten het winkelcentrum een vuurwerkshow zou beginnen. In het gedrang stikten veel mensen, aldus de politie.

Vijf mensen stierven ter plaatse. Meerdere gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht, waar ten minste vier van hen alsnog bezweken aan hun verwondingen.

De politie onderzoekt of er sprake was van nalatigheid door het winkelcentrum.