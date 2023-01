Chaos bij Twitter drijft gebruikers naar Mastodon: 'Sfeer werd steeds grimmiger'

Overstappen doe je niet zomaar. Je moet elders weer van voren af aan beginnen. En je weet van tevoren niet of anderen ook de 'oversteek' wagen. Er zijn verschillende alternatieven: Tumblr, Reddit of Post.news en Mastodon. Die laatste lijkt de beste papieren te hebben om hét alternatief te worden; het lijkt sterk op Twitter en is oktober en november sterk gegroeid . Tegelijkertijd zit Mastodon technisch ingewikkelder in elkaar en dat kan gebruikers afschrikken.

De NOS sprak deze week met een aantal overstappers. Een van hen is kinderboekenschrijfster Rian Visser, die zegt veel te hebben gehad aan haar 18.000 volgers op Twitter. Maar haar kijk op het platform is veranderd. "De laatste jaren werd de sfeer er steeds grimmiger." Op Mastodon is dat heel anders, zegt ze, al heeft ze daar nog maar 900 volgers.

Mastodon bestaat al zes jaar, maar krijgt vanwege de ontwikkelingen bij Twitter nu pas veel aandacht. Het is bedacht door de Duitse software-ontwikkelaar Eugen Rochko. Van investeringen moet hij niks weten, vertelde hij deze week aan de Financial Times, Rochko wil de non-profitstatus van het bedrijf beschermen. Het bedrijf had in 2021 een omzet van 55.000 euro in de vorm van donaties en sponsors. Dit is een zeer ongebruikelijke manier van financieren in Silicon Valley.

Allemaal eilandjes

In de basis vertonen Twitter en Mastodon een grote gelijkenis. Je communiceert voornamelijk via tekst (al worden afbeeldingen en video's ook ondersteund), volgen en gevolgd worden is heel belangrijk en je hebt een tijdlijn met alle berichten uit je netwerk.

Tegelijkertijd zijn er ook een paar fundamentele verschillen. Waar Twitter bestaat uit één plek - te beschouwen als één eiland - bestaat Mastodon uit duizenden 'eilandjes' met elk een eigen webadres. Zo'n eiland wordt een instance genoemd en iedereen kan er een starten, daardoor zijn er ook zoveel. Twitter heeft één set regels, bij Mastodon kan ieder 'eiland' zelf bepalen wat er gebeurt. Deze keuzes worden gemaakt door de beheerders, die ook andere voorwaarden kunnen stellen aan een registratie.

Bij elkaar zijn er nu 1,8 miljoen gebruikers maandelijks actief. Veel minder dan op Twitter. Nieuwe gebruikers hebben zelf de keuze bij welk 'eiland' ze zich registreren.

De BBC sprak in november met Mastodon-oprichter Eugene Rochko: