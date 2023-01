Dit wordt het sportjaar 2023: van WK voetbal voor vrouwen tot EK shorttrack

Bij de mannen is er geen groot eindtoernooi, of je moet de Nations League daartoe scharen. De finaleronde van die competitie is ook in de zomer: vier landen vechten tussen 14 en 18 juni in Nederland om de winst. De wedstrijden tussen het Nederlands elftal, Kroatië, Spanje en Italië worden gespeeld in Enschede (Grolsch Veste) en in Rotterdam (De Kuip).

In Argentinië is men nog maar net uitgefeest na de WK-winst van Lionel Messi en co in Qatar. Het verheugen op een ander WK voetbal, dat voor de vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland, kan al bijna beginnen.

De Formule 1 verkeert nog even in een diepe winterslaap, na een seizoen dat volledig gedomineerd werd door Max Verstappen. Het nieuwe racejaar begint op zondag 5 maart in Bahrein. Verstappen zet dan de jacht op zijn derde achtereenvolgende wereldtitel in.

Een stuk dichterbij dan die zomerse evenementen is de hervatting van de eredivisie. Over vijf dagen rolt de bal alweer, als FC Twente en FC Emmen het tegen elkaar opnemen. Feyenoord hervat de competitie als koploper, met Ajax, PSV en AZ in het spoor.

Dit seizoen staat ook de GP in Zandvoort weer op het programma. Die staat gepland voor 27 augustus.

Van WK shorttrack tot WK atletiek

De liefhebbers van wintersporten kunnen hun lol de komende weken nog even op: in januari wordt er geskied, gebobsleed, gelanglauft en gerodeld. En natuurlijk geschaatst.

In het Noorse Hamar staat van 6 tot 8 januari het EK allround en sprint op het programma. Het EK shorttrack in Polen is een week later: van 13 tot 15 januari. De maand maart brengt de WK afstanden in Heerenveen en de WK shorttrack in Seoul.

Het wielerseizoen begint met de voorjaarklassiekers in België en de Amstel Gold Race op 16 april. Dit jaar start de Tour de France op 1 juli in het Spaanse Bilbao. De WK atletiek is van 19 tot 27 augustus.