Doncic blijft hoge scores neerzetten in NBA: 'Niemand anders die dit kan'

Doncic is de eerste speler in de NBA-historie die in vijf opeenvolgende wedstrijden tot 250 punten, 50 rebounds en 50 assists komt.

De 23-jarige Sloveen kwam onlangs al tot een opzienbarende prestatie door tegen New York Knicks maar liefst 60 punten te maken, 21 rebounds te pakken en 10 assists te geven. Dit keer kwam hij tot 51 punten. Met twee rake vrije worpen in de laatste seconden bezorgde hij zijn ploeg de zesde zege op rij.

Dallas Mavericks heeft in de NBA een nipte 126-125 overwinning geboekt bij San Antonio Spurs. Zoals zo vaak was Luka Doncic de grote man bij de bezoekers.

Luka hits two clutch free throws for ANOTHER 50 piece 🗣️ Mavs lead with seconds remaining. 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/l945AeFuTz

"Het is ongelooflijk", zegt Doncic' ploeggenoot Christian Wood. "Ik speel al zeven jaar in de NBA, ik heb niemand anders gezien die dit kan doen. Hij is duidelijk een van de beste spelers in de competitie."

Chamberlain en Jordan

Doncic leidt het puntenklassement in de NBA met gemiddeld 34,2 punten per wedstrijd. Joel Embiid (33,2) en Giannis Antetokounmpo (32,1) staan tweede en derde en gevestigde namen als Stephen Curry (30), Kevin Durant (29,7) en LeBron James (28,5) volgen op gepaste afstand.

Het absolute record stamt uit 1962 is met gemiddeld 50,4 punten in een seizoen in handen van Wilt Chamberlain. Michael Jordan is recordhouder als het gaat om het hoogste gemiddelde over een hele carrière: 30,1 punten.

Ondanks de ontketende Doncic is Dallas nog geen hoogvlieger in de NBA: de Mavericks staan vierde in de Western Conference. De eerste zes zijn aan het einde van de competitie gegarandeerd van een play-offticket.