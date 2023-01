President Colombia sluit staakt-het-vuren met gewapende groepen

De Colombiaanse regering heeft een staakt-het-vuren gesloten met vijf gewapende groepen die actief zijn in het land. Dat maakte president Gustavo Petro vlak voor de jaarwisseling in het Zuid-Amerikaanse land bekend.

Het gaat onder andere om guerrillagroepen van ELN (Nationaal Bevrijdingsleger), restanten van de FARC en drugsbendes. De wapenstilstand geldt zes maanden, maar kan met onderhandelingen worden verlengd.

Petro zei dat de afspraak alle partijen dwingt het staakt-het-vuren te respecteren. Daar zal internationaal en nationaal op worden toegezien. "Het is mijn wens dat vrede aan het einde van het jaar mogelijk is", liet de president weten.

In een aanvullende verklaring zei de regering dat met elke organisatie een aparte overeenkomst is gesloten over de lengte en de voorwaarden van de wapenstilstand.

Vredesgesprekken

Petro, zelf oud-lid van de voormalige guerrillagroep M-19, probeert sinds zijn aantreden in augustus vredesgesprekken op gang te krijgen. Hij is de eerste linkse president van het land.

In de jaren zestig ontstond een bloedig conflict tussen de Colombiaanse overheid, linkse guerrilla's, rechtse paramilitairen en drugsbendes. Het geweld heeft honderdduizenden mensen het leven gekost.