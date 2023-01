Politie had drukke jaarwisseling, maar massale ongeregeldheden bleven uit

Na twee relatief rustige jaarwisselingen moest de politie vannacht weer vaak in actie komen. Dat was overwegend voor "kleinere ongeregeldheden, waarbij kort ingrijpen vaak volstond". Er waren volgens de politie geen massale ordeverstoringen.

Wel werd op verschillende plekken vuurwerk gegooid naar politieagenten, die daarbij letsel en gehoorschade opliepen. In de regio Den Haag raakten meer dan tien agenten gewond. "Ik maak me daar kwaad over", zegt korpschef Henk van Essen. "We moeten als samenleving nadenken over betere manieren om het nieuwe jaar in te luiden."

Bij de vuurwerkincidenten gaat het volgens een woordvoerder van de korpsleiding vooral om illegaal vuurwerk. De politie zou graag zien dat er op Europees niveau afspraken worden gemaakt over vuurwerk. "Vuurwerk dat hier illegaal is, is gewoon vrij verkrijgbaar in Duitsland en België. Daar moet een einde aan komen."

Vuurwerkverbod genegeerd

In Friesland, Groningen, Drenthe kreeg de politie veel meldingen van branden, vernielingen, ongevallen en overlast. In Noord-Holland was het op veel plaatsen "niet drukker dan een doordeweekse dag", schrijft het korps, dat niet over Amsterdam gaat. "In de grote steden was het beeld te vergelijken met dat van een gemiddelde horecanacht."

Voor de politie in Limburg was de jaarwisseling "heel druk maar beheersbaar". De politie kreeg hier vooral meldingen van branden als gevolg van vuurwerk in combinatie met de harde wind.

In twaalf gemeenten, waaronder Haarlem, Schiedam en Nijmegen, was het vannacht verboden om vuurwerk af te steken. De politie leek daar nauwelijks te handhaven, zo valt op te maken uit beelden op sociale media. "Er is ontzettend veel afgestoken, ik denk zelfs meer dan voor corona", reageerde burgemeester Lamers van Schiedam vannacht al. "Een verandering als deze kost jaren. Het rookverbod is er ook niet in één, twee jaar gekomen."

'Mentaliteitsverandering nodig'

Op de spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen door het hele land was het druk, zegt David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van SEH-artsen. Er waren volgens Baden veel mensen die onder invloed van alcohol waren gevallen, patiënten met een alcoholvergiftiging en vuurwerkslachtoffers. "We hebben nog geen cijfers, maar het gevoel is dat we terug zijn bij het niveau van voor corona."

Baden heeft ook niet het idee dat er een verschil is tussen de ziekenhuizen in de regio's waar een afsteekverbod was, en de regio's zonder een verbod. "We hebben een maatschappelijke mentaliteitsverandering nodig", zegt hij.

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam sprak van een "ouderwetse horrornacht", met een vergelijkbaar aantal slachtoffers als voor de coronapandemie. Het ziekenhuis kreeg twintig slachtoffers met oogletsel binnen. In 2020 meldde het ziekenhuis achttien slachtoffers, tussen 2015 en 2019 lag dat aantal tussen de acht en veertien.

Het relatief hoge aantal slachtoffers is volgens De Faber onder andere veroorzaakt door de wind. "Er zijn absoluut afzwaaiers geweest. De helft van de patiënten zijn omstanders, dat is typisch bij wind."

Faber zet zich al jaren in voor een algeheel vuurwerkverbod: