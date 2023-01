22 dorpen in Friesland hebben vanaf nu een Friese naam

De gemeenteraad besloot anderhalf jaar geleden om alle plaatsen in de nieuwe fusiegemeente een nieuwe, Friese naam te geven. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft op de eigen website een speciale pagina geopend voor vragen over de nieuwe plaatsnamen.

22 dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân hebben vanaf nu officieel een Friese naam. Wie vandaag een van die dorpen in rijdt, kan echter nog de oude naam op het bord zien staan. De meeste borden worden de komende tijd pas vervangen, schrijft Omrop Fryslân .

Voor sommige dorpen geldt een uitzondering. Hiaure, Aalsum, Waaxens, Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp behouden de Nederlandse naam. De laatste vier dorpen vallen in het taalgebied Súd-Lauwerslânsk. Het Fries is hier minder aanwezig dan in de andere dorpen in de gemeente.

Historische argumenten

De dorpsbelangen van Hiaure, Aalsum en Waaxens hebben historische argumenten aangevoerd om de Nederlandse naam te behouden. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.

Friesland wil de zichtbaarheid van de Friese taal vergroten, bijvoorbeeld door wegwijzers, communicatie met overheden en het gebruik van het Fries bij bedrijven. "De Friese taal en cultuur geven onze provincie en dus ook onze bedrijven wat unieks", meldt de gemeente op de website.