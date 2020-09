Bij Feyenoord hoopt Teixeira zijn beloofde gouden toekomst in te lossen

Feyenoorder Joao Carlos Teixeira op het trainingsveld - Pro Shots

Ooit gold João Carlos Teixeira als een grote belofte. Samen met spelers als William Carvalho, Bernardo Silva en André Gomes behoorde hij tot de nieuwe gouden generatie van het Portugese voetbal. Maar waar zijn leeftijdsgenoten nu schitteren in de Engelse Premier League en Spaanse La Liga, is de 27-jarige Teixeira de nieuwe aanwinst van Feyenoord in de Nederlandse eredivisie, overgekomen van het bescheiden Vitória Guimarães. Liverpool zag het al vroeg in hem zitten en haalde de aanvallende middenvelder op 19-jarige leeftijd naar Engeland. Niet lang daarvoor overklaste het Onder 19-team van Sporting Portugal tot twee keer toe de leeftijdsgenoten van Liverpool in de NextGen Series van de UEFA. Teixeira was de grote man aan de zijde van Sporting.

João Carlos Teixeira - ANP

Liverpool maakte bijna één miljoen euro over naar Sporting, maar Teixeira kwam in vier seizoenen niet verder dan elf minuten in de Premier League. In die vier jaar werd hij ook nog eens twee keer verhuurd. Eén keer aan derde divisionist Brentford en één seizoen aan Brighton & Hove Albion, op dat moment uitkomend in het Championship. Kansen creëren en dribbelen Bij Brighton trof Teixeira in het seizoen 2014/2015 de Nederlander Danny Holla, op dat moment net overgekomen van ADO Den Haag. De twee woonden vlak bij elkaar in Zuid-Engeland en reden geregeld samen naar de training. "Hij was destijds echt een groot talent", reageert Holla vanuit Malta, waar hij sinds dit seizoen uitkomt voor Sliema Wanderers. "Iedereen had het er toen ook over bij Brighton dat er een jongen kwam van Liverpool." "Je zag ook gelijk dat hij iets speciaals had. Hij kan kansen creëren, dribbelen, is erg goed in de ruimte en ziet veel. Hij kan spelers aanspelen en is erg handig. Hij was ook erg goed dat seizoen."

Feyenoord-aanwinst Teixeira: 'Advocaat sprak veel vertrouwen in me uit' - NOS

Dat jaar bij Brighton bleek tot nu een van zijn meest succesvolle te zijn. Na zijn periode in Engeland trok Teixeira terug naar zijn vaderland om voor FC Porto te gaan spelen. De Portugese topclub verhuurde hem echter al gauw aan SC Braga om hem vervolgens in 2018 te verkopen aan Vitória Guimarães. Past goed in eredivisie In Guimarães kwam de aanvallende middenvelder eindelijk weer vaker aan spelen toe. Het afgelopen seizoen kende hij een uitstekend jaar met 21 competitiewedstrijden, waarin hij acht keer scoorde. "Het is allemaal wat anders gelopen voor hem", reageert Holla, die nog steeds contact heeft met zijn voormalig ploeggenoot. "Voor mij is het lastig in te schatten waarom hij het niet gered heeft. Bij clubs als Liverpool en Porto moet je er gelijk staan en je kansen pakken. Dat is niet makkelijk als je jong bent. Maar ze hebben hem natuurlijk niet voor niets aangetrokken."

João Carlos Teixeira in het shirt van Vitória Guimarães - ANP

Toch twijfelt Holla er niet aan of Teixeira gaat slagen bij Feyenoord. "Ik denk dat hij goed past in de eredivisie. Hij is een voetballende speler en begrijpt het spel goed. Ik denk dat hij heel goed in de eredivisie past. Feyenoord gaat veel plezier aan hem beleven." Zelf heeft Teixeira een terugkeer naar de Europese top nog niet uit zijn hoofd gezet. "Ik heb ambities", zegt hij. "En daar past Feyenoord bij. Vorig seizoen was mijn beste ooit, maar ik wil het nu nog beter doen. Dit is op mijn leeftijd een belangrijke stap in mijn loopbaan."