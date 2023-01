Wekdienst 01/01: Nieuwjaarsduik in Scheveningen • Kroatië lid van eurozone

Eerst het weer: vandaag is het eerst droog en bewolkt, later neemt vanuit het zuiden de kans op regen toe. In de loop van de dag gaat het minder hard waaien en het wordt met 11 tot 14 graden zeer zacht.

Wat heb je gemist?

In het hele land werd het nieuwe jaar ingeluid met veel vuurwerk. In onder andere Haarlem, Schiedam en Nijmegen gold een afsteekverbod, maar daar was weinig van te merken.

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam sprak van een "ouderwetse horrornacht". In het ziekenhuis zijn zeventien mensen met oogletsel binnengebracht. In 2020 meldde het ziekenhuis achttien slachtoffers, tussen 2015 en 2019 lag dat aantal tussen de acht en veertien. Ook in het Haaglanden Medisch Centrum was het volgens een woordvoerder weer net zo druk met vuurwerkslachtoffers "als vóór de coronaperiode".

In het Brabantse Driessen overleed een 23-jarige man na een ongeluk met carbidschieten. Ook raakte een kind in Drachten ernstig gewond bij het afsteken van vuurwerk. Het jongetje ligt volgens de politie in het ziekenhuis.