Vanaf vandaag zonder paspoortcontrole en met euro's naar Kroatië

Wie vanuit een van de eurolanden met de auto of trein naar Kroatië reist, wordt niet meer om een paspoort gevraagd. Voor het vliegtuig geldt dat nog wel. Daarvoor wordt de paspoortcontrole eind maart opgeheven. Voor de bijna 4 miljoen Kroaten geldt, in omgekeerde richting, hetzelfde.

Kroatië is vanaf vandaag aangesloten bij het Schengengebied en ook heeft het nu de euro. Het land is al bijna 10 jaar lid van de EU, maar de euro was er nog niet ingevoerd. - NOS

De nieuwe munteenheid biedt voor de inwoners economische voordelen. Zo wordt de handel met landen die de euro ook als betaalmiddel hebben makkelijker. "We hebben onze deuren geopend voor Europa. Dit gaat verder dan het afschaffen van grenscontroles, het is de definitieve bevestiging van onze Europese identiteit", zei de minister van Binnenlandse Zaken, Davor Bozinovic.

Strenge eisen

Kroatië is al bijna tien jaar lid van de EU, maar de euro was er nog niet ingevoerd. Het land moest eerst voldoen aan strenge economische eisen over onder meer de inflatie en de nationale schuld. De Europese Commissie oordeelde vorig jaar dat het land daaraan voldeed, dus werd er toestemming gegeven om de kuna in te wisselen voor de euro. De oorspronkelijke nationale munteenheid is nog wel het hele jaar te gebruiken.

Kroatië is het twintigste land waar betaald kan worden met de euro. Uiteindelijk is het idee dat alle EU-landen de euro invoeren. Denemarken heeft een uitzondering bedongen.

Op het Kroatische muntstuk van 2 euro is de kaart van het land afgebeeld. Op die van 1 euro staat een marter, het nationale symbool. De munten van 50, 20 en 10 cent hebben de beeltenis van de Servische uitvinder Nikola Tesla, die in Kroatië werd geboren.