Oud en Nieuw: feest, afsteekverbod genegeerd en drukke nacht in Oogziekenhuis

In het hele land is het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerk, ook in de twaalf plaatsen waar een afsteekverbod van kracht was. In bijvoorbeeld Haarlem, Schiedam en Nijmegen trokken mensen zich weinig aan van het lokale verbod: ook in die steden ging veel knal- en siervuurwerk de lucht in.

De politie leek daar nauwelijks op het verbod te handhaven, zo valt op te maken uit beelden op sociale media. "Er is ontzettend veel afgestoken, ik denk zelfs meer dan voor corona", reageerde burgemeester Lamers van Schiedam vannacht al. "Een verandering als deze kost jaren. Het rookverbod is er ook niet in 1, 2 jaar gekomen." Verslaggever Youssef Abjij zag hoe het afsteekverbod in Schiedam maar weinig indruk maakte op de inwoners.

"Mag eigenlijk niet, maar ik vind dat het erbij hoort", zegt een man met gillende keukenmeiden in zijn hand: