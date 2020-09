Nederlandse oude meesters inspireerden Britse landschapsschilder Constable

Hij geldt als een van beste landschapsschilders aller tijden: de achttiende-eeuwse Brit John Constable (1776-1837). De woeste wolkenluchten en glooiende landschappen van zijn jeugd zijn wereldberoemd. Teylers Museum opent dit weekend de eerste grote overzichtstentoonstelling. Nieuwsuur ging langs en sprak onder meer bij hoge uitzonder met David Thomson, de verzamelaar die maar liefst 58 werken in bruikleen heeft.

"Could you please put Constables head a bit more in the center?" De conservator van de Royal Academy is nog niet helemaal tevreden. Ze begeleidt in een video-verbinding de plaatsing van de buste die de Academy in bruikleen geeft. Ernaast hangt een tekening van Constables geboortehuis in het dorpje East Bergholt in het graafschap Suffolk, waar hij een gelukkige jeugd had. "Als kind maakte hij vanuit de ramen al olieverfstudies", vertelt conservator Terry van Druten.

Belangrijke inspiratiebronnen voor Constable waren 17e eeuwse meesters als Rembrandt, Rubens en Ruisdael.

Schilderen met een varkensblaas

Op kleine olieverfwerkjes is te zien hoe schetsmatig en los Constable schilderde. "De meeste kunstenaars uit begin negentiende eeuw werkten heel glad en afgewerkt. Ze componeerden een werk op basis van losse elementen die ze buiten hadden gezien. Het bijzondere was dat Constable alles grotendeels in de open lucht schilderde. Verftubes bestonden nog niet dus hij moest zelf de pigmenten en de olie mengen. Die nam hij mee naar buiten in een varkensblaas."

"Dit is Constable Country", zegt Hugh Belsey trots. De presentator van het Britse Tussen kunst en kitsch leidt Nieuwsuur rond door de geboortestreek van de kunstenaar. Constable was een echte observator en wilde alles om zich heen goed kunnen zien en begrijpen, zegt de presentator. Achter Belsey is de idyllische witte boerderij te zien van Willy Lott. Omdat het huis op veel schilderijen van Constable staat afgebeeld verwierf ook boer Lott eeuwige roem.