Nederlander (33) overlijdt na kitesurfongeluk in Zuid-Afrika

In Muizenberg bij Kaapstad in Zuid-Afrika is de 33-jarige Nederlandse ondernemer Charles Witlox overleden na een kitesurfongeluk.

Witlox werd tijdens het kitesurfen donderdag door de wind meegesleurd van de zee naar het stand. Hierbij liep hij ernstige verwondingen op, meldt de Zuid-Afrikaanse nieuwssite news24.com.

Witlox verkeerde in kritieke toestand toen hij per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daar overleed hij. Witlox woonde in Kenia en was eigenaar van Charlie's Travels, een reisbureau gericht op avontuurlijke reizen door Afrikaanse landen.

Op de site van het reisbureau wordt stilgestaan bij het overlijden van Witlox. "Een wond die niet snel helen zal. Maar zijn legacy zal voortleven, zijn doel en zijn missie zetten wij als Charlie's Travels voort."