Suárez laat Saudische miljoenen schieten en tekent voor Braziliaanse Grêmio

In plaats daarvan vervolgt de oud-speler van FC Groningen en Ajax, Liverpool, FC Barcelona en Atlético Madrid zijn loopbaan in Brazilië, bij Grêmio uit Porto Alegre.

Luis Suárez is niet Cristiano Ronaldo. Waar de Portugees vrijdag een lucratief contract tekende bij de Saudische topclub Al-Nassr tegen een vergoeding van 70 (tot mogelijk zelfs 200 miljoen) euro per jaar, heeft de Uruguayaanse spits een lucratieve aanbieding uit de oliestaat juist naast zich neergelegd.

Sindsdien was Suárez transfervrij en hoewel hij op het WK in Qatar niet altijd een fitte indruk maakte, kreeg hij verschillende aanbiedingen. Het meest concrete aanbod kwam van het Saudische Al-Khaleej, dat ruim 5,5 miljoen euro aan jaarsalaris bood.

In 2011 werd hij met die club kampioen van Uruguay en dat herhaalde hij elf jaar later na zijn terugkeer.

De 35-jarige spits tekent een contract tot het einde van het kalenderjaar 2024. De Uruguayaan, die in Qatar nog actief was op het WK, keerde afgelopen zomer na het winnen van de Spaanse titel met Atlético Madrid terug bij zijn jeugdliefde Nacional.

É DO GRÊMIO! 🇪🇪🇺🇾 Um dos maiores da história do Uruguai, @LuisSuarez9 chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero y peleador! Seja bem-vindo, Luisito! pic.twitter.com/eOW9LXQ6fA

Voetballiefhebbers kennen Grêmio waarschijnlijk als de opponent van Ajax in de finale om de wereldbeker in december 1995. In Tokio draaide het uit op een strafschoppenserie, waarbij Danny Blind de beslissende binnen schoot.

Zelf won Suárez ook een keer de wereldbeker. In 2015 won met FC Barcelona de Champions League en later in Japan ook het WK voor clubs.