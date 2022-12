Kunstenaar en mede-oprichter Paradiso en Melkweg Willem de Ridder overleden

Kunstenaar, verhalenverteller en radiomaker Willem de Ridder is op 83-jarige leeftijd overleden. De Ridder is donderdag na "een kortstondig ziektebed vredig heengegaan", staat op zijn website . "Hij is/was inspirerend voor velen en zal gemist worden."

De Ridder trok ook veel op met Wim T. Schippers, met wie hij de Association for Scientific Research in New Methods of Recreation (AFSRINMOR International) oprichtte.

Eén van de bekendste kunstuitingen van de twee is het uitgieten van een flesje limonade door Schippers in de Noordzee. De twee maakten samen zogenoemde "feitkunst", ofwel kunst door "het stellen van feiten".

Daarnaast was De Ridder voorvechter van de 'spiegelogie'-filosofie, de gedachte dat alles en iedereen in iemands omgeving een spiegel is. Iedereen kijk voortdurend naar zichzelf. Hierom kan niemand een ander zien, men ziet alleen in anderen wat men herkent uit zichzelf.

Niks bereiken

De Ridder had ruim twintig jaar een eigen show op de Amsterdamse radiozender Radio 100. Ook had hij zijn eigen onlinezender: Ridder Radio. Komende maandag tussen 21.00 uur en 23.00 uur wordt er op die zender over hem nagepraat.

Het progressieve magazine Ravage vroeg De Ridder in 2003 in een interview wat hij met zijn werk wil overbrengen. "Ik wil helemaal niks bereiken voor mijn medemens, helemaal niks. Ik wil alleen maar doen wat ik leuk vind."