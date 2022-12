Brazilië houdt adem in voor inauguratie nieuwe president

Met een 'Festival van de Toekomst' waar tientallen bekende artiesten zullen optreden, wordt morgen, 1 januari, het inauguratiefeest van de nieuwe Braziliaanse president Lula da Silva ingeluid. Na een spannende en gewelddadige verkiezingsstrijd won de 77-jarige Lula eind oktober de verkiezingen van zijn aartsrivaal, de ultrarechtse president Jair Bolsonaro, met een kleine marge van nog geen 2 procent.

Volgens de traditie moet Bolsonaro de presidentiële sjerp overdragen aan zijn opvolger. Maar dat weigert Bolsonaro, sterker nog: hij is nog voor hij president-af is vertrokken naar de Verenigde Staten.

De vraag is of hij zo probeert te ontsnappen aan mogelijke rechtszaken en talloze onderzoeken die tegen hem lopen, onder meer voor zijn optreden in de coronapandemie, die in Brazilië aan bijna 700.000 mensen het leven heeft gekost. Als Bolsonaro geen president meer is verliest hij zijn immuniteit, waardoor het makkelijker wordt om hem te vervolgen.

Strenge veiligheidsmaatregelen

Door de enorme polarisatie in Brazilië heeft het inauguratiespektakel een schaduwkant gekregen. Vanwege de angst voor geweld door een harde kern van Bolsonaro-aanhangers, de zogeheten Bolsonaristas, en zelfs een mogelijke aanslag, gelden er strenge veiligheidsmaatregelen.

Zo zou het Plein der Drie Machten in de hoofdstad Brasilia, tussen het presidentiële paleis Planalto, het Hooggerechtshof en het Congres, in eerste instantie voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Maar gezien de veiligheidssituatie is de capaciteit beperkt tot 30.000 bezoekers, die allemaal zullen worden gefouilleerd.

Ondertussen bestrijden de Bolsonaristas de uitslag van de verkiezingen. Daarbij is volgens hen gefraudeerd, hoewel daar geen bewijs voor is geleverd. In steden als Brasilia, Sao Paulo en Rio hebben ze voor het militaire hoofdkwartier een tentenkamp opgeslagen. Ze willen dat het leger ingrijpt om te voorkomen dat Lula morgen president wordt.

Gesloten wagen met geblindeerde ramen

Bolsonaro-aanhanger Oliveira is bereid heel ver te gaan als het moet. "Als ons bloed moet vloeien dan zijn we daartoe bereid. We zullen strijden tot het einde. Met Bolsonaro aan de macht, want hij is onze gekozen president. Lula zullen we nooit accepteren." De grote zorgen over de veiligheid van Lula zijn toegenomen, zeker nadat vorige week een bomaanslag werd verijdeld waarvoor inmiddels verschillende mensen zijn aangehouden.

Zo zal Lula waarschijnlijk niet zoals gebruikelijk na de inauguratie in een parade met open auto door de stad rijden, maar in een gesloten wagen met geblindeerde ramen. Tot spijt van Lula zelf, die bekendstaat als een leider die het liefst tussen de mensen is. Hij heeft aangegeven dat hij het liefst wel in een open auto door de stad zou gaan.

Geweldige toekomst

Bolsonaro nam vrijdag op Facebook emotioneel afscheid van zijn aanhangers en riep hen op door te gaan met hun strijd. "Ik geloof in jullie, ik geloof in God. Er ligt een geweldige toekomst voor ons." Daarna vertrok hij naar de VS voor de jaarwisseling. Volgens lokale media blijft hij nog langer voor een vakantie die hij bij familie doorbrengt.

Eerder deze week ging het gerucht dat Bolsonaro naar het resort Mar-a-Lago van zijn politieke voorbeeld en vriend Donald Trump zou gaan. Het is onduidelijk wanneer Bolsonaro, die bij terugkeer officieel dus weer gewoon burger is, weer naar Brazilië komt.