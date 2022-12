Zakken met geld geen garantie op succes: Arsenal loopt uit op City en Newcastle

"Ik heb nog nooit een zak met geld een doelpunt zien maken." Die gevleugelde uitspraak van Johan Cruijff deed op de laatste dag van 2022 weer opgeld in de Premier League. Newcastle United kwam in eigen stadion namelijk niet verder dan 0-0 tegen Leeds United en verspeelde daarmee de kans om op gelijke hoogte te komen met nummer twee Manchester City. City zag zijn laatste grote investering wel renderen, maar dat leverde toch slechts een punt op. Tegen Everton werd het 1-1. Koploper Arsenal won wel, met 4-2 bij Brighton & Hove Albion, en begint met een riante voorsprong van zeven punten op City aan 2023. Getergde Haaland Manchester City heeft geen enkele spijt dat het deze zomer een zak met 75 miljoen euro op de stoep zette in Dortmund. Voor dat bedrag kreeg het de beschikking over het doelpuntenfenomeen Erling Haaland, die tegen Everton zijn 21ste treffer maakte in slechts 16 Premier League-duels. Nog nooit scoorde een speler voor de jaarwisseling zo veel doelpunten in de Premier League. Met dat doelpuntentotaal zou hij in 1998, 1999, 2007, 2009 en 2011 topscorer zijn geworden op het hoogste Engelse niveau.

Erling Haaland had het in de eerste helft voortdurend aan de stok met Evertons Ben Godfrey. - AFP

Tot zijn treffer had Haaland - en heel Manchester City - vooral een geïrriteerde indruk gemaakt. De Noor had het voortdurend aan de stok met tegenstander Ben Godfrey, die hem aan het begin van de wedstrijd een beuk had gegeven in een luchtduel. Buiten een verloren schoen mankeerde Haaland niet veel, maar tussen hem en Godfrey kwam het niet meer goed. Zo vestigde Haaland de aandacht op zich door overdreven te gesticuleren na een gewonnen duel met Godfrey en kreeg hij later terecht geel na een veel te harde tackle op Vitalii Mykolenko. Voetballend liet Haaland zich voor rust twee keer zien. Na een slimme pass van Kevin De Bruyne - ook al op een gele kaart na een gemene charge op landgenoot Amadou Onana - omspeelde hij doelman Jordan Pickford, maar de Noor vond uit een moeilijke hoek slechts het zijnet. Bij de tweede kans was het wel raak: Riyad Mahrez dribbelde zich vrij op de rechterflank en vond Haaland, die de bal koeltjes binnen schoot (1-0).

Na rust leken de gemoederen wat te bedaren in het Etihad-stadion. Manchester City, met Oranje-international Nathan Aké, had weinig te vrezen van Everton. Tot Demarai Gray zich halverwege de tweede helft vrij kapte en de bal met een fantastische krul achter doelman Éderson in het doel schoot: 1-1. City probeerde het wel, maar wist amper nog een kans te creëren, ook niet met invallers Phil Foden, Ilkay Gündogan en de kersverse wereldkampioen Julian Álvarez in de slotfase.

Geen zevende zege op rij voor Newcastle United Toen Newcastle United in oktober 2021 werd overgenomen door Saudische investeerders en zo op slag op papier de rijkste club ter wereld werd, twijfelde niemand eraan dat de kwakkelende volksclub de top van de Premier League zou gaan aanvallen. Ruim een jaar later is Newcastle inderdaad de nummer drie van Engeland. En dat terwijl het echt grote geld vooralsnog op zak is gebleven.

Bruno Guimarães draagt voor aanvang een speciaal shirt als eerbetoon aan zijn overleden landgenoot Pelé - Reuters

Lange tijd was Sven Botman (37,5 miljoen van Lille) de duurste aankoop van trainer Eddie Howe, totdat de Zweed Aleksander Isak voor 70 miljoen euro werd overgenomen van Real Sociedad. Isak speelde slechts drie wedstrijden (twee doelpunten) en staat al bijna drie maanden aan de kant met een hamstringblessure. Tegen het stugge Leeds United - met Pascal Struijk als basisspeler en Crysencio Summerville als invaller - miste Newcastle een goalgetter en ook de creativiteit om tot grote kansen te komen. En dus bleef het 0-0 in St. James' Park.

Arsenal profiteert Koploper Arsenal, dat later vandaag het kalenderjaar afsluit met de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, werd zo de grote winnaar van deze speelronde. De Gunners wonnen probleemloos bij Brighton & Hove Albion: 4-2 Na amper een minuut had Bukayo Saka al voor 1-0 gezorgd voor de koploper en voor rust verdubbelde Martin Ødegaard de voorsprong. Toen Eddie Nketiah vlak na rust een foutje van doelman Robert Sánchez afstrafte leek Arsenal op weg naar een monsterscore. Dat gebeurde niet. Brighton, dat ook voor rust al het spel maakte, kwam knap terug via de Japanner Kaoru Mitoma en de 18-jarige Ier Evan Ferguson.

Martin Ødegaard en Ben White vieren de 2-0 van Arsenal in Brighton. - AFP

Maar tussen die twee treffers van de thuisclub in had Arsenal al voor het hoogtepunt van de wedstrijd gezorgd: de pass van Ødegaard op Gabriel Martinelli. De Noorse middenvelder van Arsenal bediende met een schitterende curve pass vanaf eigen helft de ontsnapte spits, die via keeper Sánchez raak schoot. In de slotfase leek het toch nog spannend te worden, maar de tweede treffer van Mitoma werd op aanraden van de VAR afgekeurd. Arsenal heeft nu zeven punten voorsprong op Manchester City en negen punten op Newcastle United, op 3 januari de volgende tegenstander Manchester United, dat met 1-0 won van Wolverhampton Wanderers, is vierde. Wel heeft de ploeg van Erik ten Hag een wedstrijd minder gespeeld dan de nummer drie.