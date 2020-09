Etappe 21: sprinters krijgen kans voor fraai slotakkoord op Champs-Élysées

Cees Bol, Sam Bennett en Caleb Ewan. Ze hebben er de Alpen en een klimtijdrit in de Vogezen voor moeten overleven, maar staan op de slotdag van de Ronde van Frankrijk weer in de schijnwerpers.

Natuurlijk zijn ook alle ogen gericht op aanstaand Tourwinnaar Tadej Pogacar. Maar de Tour van 2020, een editie waarin door de coronacrisis zo veel dingen anders gingen dan normaal, zal gewoon eindigen op de Champs-Élysées. En dus komt het hoogstwaarschijnlijk tot een massasprint.

Daar gaat Bol voor de eerste ritzege in zijn carrière in de Tour, Bennett voor zijn tweede en Ewan hoopt zijn overwinning op de slotfag van de Tour van vorig jaar te prolongeren. Of kan Wout van Aert zorgen voor een pleister op de wonde bij Jumbo-Visma?

Bekijk hier de zege van Ewan in 2019 in Parijs: