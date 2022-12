Nog nooit weggeweest: de Nederlandse protestliederen

Over corona, de klimaatcrisis, boerenacties, Gronings gas, de oorlog in Oekraïne, het WK in Qatar of noem maar op; in Nederland barst het van de protestmuziek. De doorbraak van het genre kwam in de roerige jaren zestig. Maar ook vandaag de dag zijn er nog volop artiesten met een (protest)boodschap.

Het protestlied is niet meer weg te denken, zien neerlandicus Laurens Ham en radiomakers Mirthe van der Drift en Rose Heijnen. Zij maakten voor NPO 2 een podcast - Doe Maar Normaal - over de geschiedenis van protestliederen in Nederland.

"Een protestlied is een lied dat de functie heeft om mensen onrecht te laten ervaren", zegt Ham, docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzocht sociale bewegingen, en die gaan in Nederland al van oudsher hand in hand met protestliederen en strijdmuziek.

Sociale thema's

'Welterusten mijnheer de president', van Boudewijn de Groot was zo'n nummer, misschien wel het bekendste. Een politiek nummer over de oorlog in Vietnam dat voor het eerst in de hitlijsten terecht kwam. Ham: "Mooi hoe je sociale thema's kunt vertalen naar muziek."

En protestliedjes halen nog steeds regelmatig de mainstreammedia: bijvoorbeeld de Oekraïense Songfestivalinzending. Of onlangs het nieuws dat het lied 'Goedemorgen, morgen' van het Vlaamse duo Nicole en Hugo is uitgegroeid tot protestlied in Oekraïne.