Meer dan 20.000 aanvragen voor vergoeding misbruik in de jeugdzorg

De afgelopen twee jaar hebben meer dan 20.000 slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg een financiële tegemoetkoming aangevraagd. Dat is bijna tien keer zoveel als begin 2021 werd verwacht. De tweejarige regeling voor de tegemoetkoming van 5000 euro loopt vanavond om 00.00 uur af.

De regeling werd in het leven geroepen nadat uit onderzoek in 2019 was gebleken dat duizenden kinderen in de jeugdzorg seksueel zijn misbruikt en/of dwangarbeid moesten verrichten. Dat gebeurde soms in het pleeggezin waarin ze zaten, soms ook in een instelling waar ze door jeugdzorg waren geplaatst. Het onderzoek bracht aan het licht dat tussen 1945 en 2019 een op de tien kinderen in de jeugdzorg slachtoffer is geworden van geweld.

Slachtoffers van misbruik en geweld in de jeugdzorg konden vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op een tegemoetkoming van 5000 euro. De tegemoetkoming was vooral bedoeld als eerste erkenning voor het leed dat mensen in de jeugdzorg is aangedaan, zegt Mike Eggink uit Arnhem. Hij was zelf slachtoffer van misbruik en is nu voorzitter van de stichting Jeugdzorg Slachtoffers Nederland.

Schatting te laag

Bij het begin van de regeling ging het Schadefonds Geweldsmisdrijven ervan uit dat er in totaal 2000 tot 5000 aanvragen zouden binnenkomen voor een tegemoetkoming. Eggink vond die schatting toen al te laag. Hij blijkt gelijk te hebben gehad: na vijf maanden waren er al bijna 4000 aanvragen binnen. "De laatste tijd komen er soms tussen de 1100 en 1500, soms 1600 aanvragen per maand binnen", aldus Eggink vanmiddag.

Nu de regeling officieel afloopt, roept hij iedereen die gedupeerd is in de jeugdzorg op om zich alsnog snel te melden en een aanvraag te doen. "Doe dat, we zitten tot vanavond 21.00 uur klaar om je daarbij te helpen", zegt Eggink bij Omroep Gelderland. Hij heeft een aantal vrijwilligers opgetrommeld om hem vandaag te assisteren.

Hoewel een aantal papieren noodzakelijk is, hoef je voor de aanvraag van een tegemoetkoming geen compleet dossier aan te leveren. "Een laag bedrag, een lage bewijslast", stelt hij.

Niemand is tevreden

Eggink benadrukt dat de eerste tegemoetkoming van 5000 euro niet betekent dat je daarna moet afzien van verdere schadeloosstellingen. Daarvoor is het bedrag in de meeste gevallen ook niet toereikend. "Ik heb nog niemand gehoord die tevreden is met die 5000 euro", zei hij eerder.

Vooral het feit dat er één bedrag is vastgesteld zit de Arnhemmer niet lekker. "Het kan toch niet zo zijn dat iemand ernstig is mishandeld en dat iemand anders over zijn schadezaak gaat beslissen, maar ook nog eens gaat beslissen wat de maximale hoogte van zijn bedrag gaat zijn?"

Corrie van Lammeren zat als puber in het klooster van de Zusters van de Goede Herder in Velp en werd daar samen met andere meisjes gedwongen dwangarbeid te verrichten. "Gezien wat er is gebeurd, is die 5000 euro een schijntje", zei Van Lammeren eerder. "Maar het doet wel goed dat we erkenning hebben dat we slachtoffers zijn en geen daders."