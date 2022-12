Veelbesproken Lahoz strooit weer met kaarten, Barcelona loopt averij op in stadsderby

Onder toeziend oog van iets meer dan 88.000 toeschouwers heeft FC Barcelona het jaar 2022 matig afgesloten. In Camp Nou bleef het tegen stadgenoot Espanyol op een 1-1 gelijkspel steken. Scheidsrechter Mateu Lahoz, een bekende van Oranje, eiste net als op het WK de hoofdrol voor zich op door te strooien met kaarten. Door het gelijkspel nam Barcelona de koppositie in La Liga weer over van Real Madrid, dat een dag eerder door twee late treffers van Karim Benzema te sterk was gebleken voor Real Valladolid (0-2). Toch overheerste het chagrijn.

Frenkie de Jong kreeg van trainer Xavi een basisplaats toebedeeld op het middenveld, naast jonkies Pedri en Gavi. Dat betekende dat Sergio Busquets op de bank begon, met onder anderen Memphis Depay in zijn nabijheid. De 1-0 van Marcos Alonso viel al na zeven minuten. De verdediger kopte raak, nadat een hoekschop via Robert Lewandowski en Andreas Christensen bij hem was beland.

Over Lewandowski was vooraf veel te doen geweest. De Poolse spits was aanvankelijk voor drie duels geschorst, omdat hij in het laatste duel voor het WK, met Osasuna, een rode kaart had gekregen en een beledigend gebaar naar de arbitrage zou hebben gemaakt. Barcelona tekende bij de geschillencommissie beroep aan tegen die straf, waarna de schorsing van Lewandowski een dag voor de stadsderby werd opgeschort. En dat was tegen het zere been van het bestuur van Espanyol, dat uit protest wegbleef uit het Camp Nou. Daar had Barcelona uiteraard maling aan. De 2-0 hing voor rust in de lucht, maar onder meer Alonso en Raphinha verzuimden de marge te verdubbelen. Aan de overzijde schoot Nico Melamed uit een spaarzame kans voor de gasten via Sergi Roberto net naast.

In de tweede helft kwam Lewandowski dicht bij zijn veertiende doelpunt van het seizoen. Hij kopte op aangeven van Alonso echter naast en dat bleek een dure misser. Want ruim een kwartier voor tijd wees scheidsrechter Mateu Lahoz naar de stip. Alonso ging onbedoeld op de hak staan van Espanyol-spits Joselu, maar de penalty viel te billijken. Joselu knalde vervolgens raak (1-1). Lahoz maakt overuren Het was de eerste tegentreffer van Barcelona in het eigen Camp Nou in de lopende competitie. Vervolgens ontspoorde de derby, met Lahoz in de hoofdrol. De arbiter, die op het WK liefst zeventien keer geel had getrokken bij Argentinië-Nederland, had ook op Oudejaarsdag zijn handen vol. Eerst kreeg Jordi Alba, in zijn 300ste competitiewedstrijd voor Barcelona, in korte tijd twee gele kaarten.

