'Disciplinair gestrafte' Rashford schiet Manchester United naar top vier

Voorafgaand aan de wedstrijd was er een indrukwekkend applaus voor de overleden Pelé , Antony hield zijn wedstrijdshirt omhoog zodat een boodschap voor zijn landgenoot zichtbaar werd. "Rust in vrede", stond er.

Het was pikant dat uitgerekend Rashford voor de enige treffer tekende, hij was om "disciplinaire redenen" buiten de basis gelaten door Erik ten Hag. Na afloop gaf de spits aan dat hij zich verslapen had en daardoor een teambespreking had gemist. Bij de start van de tweede helft mocht hij toch invallen.

Dankzij een treffer van Marcus Rashford heeft Manchester United met 1-0 gewonnen bij Wolverhampton Wanderers. Door de zege is United opgeklommen naar de vierde plaats in de Premier League, een plek die aan het eind van het seizoen recht geeft op Champions League-voetbal.

Tussendoor was Wolves dicht bij een treffer. De verder onzichtbare spits Diego Costa kon schieten na een fraaie kapbeweging, maar schoot de bal in de handen van zijn landgenoot De Gea.

In de zeventiende minuut was er een enorme kans voor Alejandro Garnacho, de flankspeler van United ging alleen op keeper af nadat hij de bal op een presenteerblaadje had gekregen van Wolves-verdediger Nélson Semedo. Maar de jonge Argentijn, de vervanger van Marcus Rashford, stuitte op doelman Jose Sá.

United had in de openingsfase een klein overwicht. In de zesde minuut was er een eerste kansje, Casemiro kopte tegen een verdediger van Wolves aan na een goede corner van Christian Eriksen.

Met Rashford voor Garnacho ging Manchester na rust op jacht naar een doelpunt. Antony kreeg een mooie kans, maar was opnieuw ongelukkig in de afronding. Daarna was het vrijetrappentijd. Na 56 minuten mocht Bruno Fernandes aanleggen vanaf een meter of 25, maar hij schoot huizenhoog over.

Zijn landgenoot Rúben Neves deed dat enkele minuten later veel beter voor Wolves. De vrije trap van de Portugees moest door De Gea uit de kruising worden geranseld.

Vervolgens gebeurde er tot 76ste minuut vrij weinig. Dat was het moment dat Rashford scoorde na een combinatie met Bruno Fernandes. Kort na die treffer mocht Donny van de Beek invallen voor de onzichtbare Anthony Martial. Hij werd daarmee de tweede Nederlander in het veld, naast Tyrell Malacia, die in de basis mocht beginnen.

Rashford scoorde later nog een keer, maar na bestudering van beelden door de VAR, bleek de bal via de hand van de aanvaller in het doel te zijn gegaan. In de absolute slotfase kopte Raúl Jiménez uit een corner nog bijna tegen de touwen, maar De Gea redde.