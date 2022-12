Na twee jaar weer stappen met Oud en Nieuw: jongeren en horeca zijn er klaar voor

Na twee jaar thuis Oud en Nieuw vieren, kan het weer volop: de club of kroeg in. Voor veel jongeren is het zelfs de eerste keer dat ze uitgaan met de jaarwisseling, iets waar sommigen erg naar uitkijken.

Ook voor Sophie van Dijk (18) is het de eerste keer dat ze gaat stappen met Oud en Nieuw. Ze komt uit Dussen, een klein dorp in Brabant, en gaat vanavond naar een feest in Het Verlaat, een zalencentrum in het naastgelegen dorp Almkerk. "Ik ken daar veel mensen, iedereen komt", zegt ze enthousiast.

Tijdens de coronacrisis miste ze het uitgaan. "We gingen toen wel eens met vrienden ergens thuis zitten, maar je leerde helemaal geen nieuwe mensen kennen." Ze is blij dat dat nu wel kan. "Echt leuk om nu met zijn allen het nieuwe jaar in te gaan!"

Jeroen Jansen organiseert het feest De Nachthalte in Hal 25 in Alkmaar en realiseert zich ook dat het voor sommige jongeren de eerste keer uitgaan met Oud en Nieuw is. "Er zijn jongeren die twee jaar geleden zestien waren en nog nooit zoiets hebben meegemaakt. Voor hen wil je echt iets vets neerzetten."

Glitter-dresscode

Chantal van Toledo (20) uit Vlaardingen vierde Oud en Nieuw een paar jaar geleden op een huisfeest, maar dit jaar gaat ze voor het eerst naar een festival: TIKTAK NYE in de Maassilo in Rotterdam. Vanavond stappen zij en haar elf vrienden rond 22.00 uur in de taxi richting Rotterdam, die hen 's ochtends om 06.00 uur weer thuisbrengt.

Op TIKTAK NYE komen Antoon, Bilal Wahib en The Partysquad, vertelt Chantal. Dit is pas het tweede festival ooit waar ze naartoe gaat. "Ik werd achttien, wilde naar festivals, maar dat kon niet vanwege corona", zegt ze. "We hielden soms stiekem thuis een feestje, maar dat is echt anders."

Het festival vanavond heeft geen dresscode, "maar onze vriendengroep wel", zegt Chantal. "De meiden trekken allemaal iets met glitters aan. Je wil er wel een beetje feestelijk uitzien, en wat past er nu beter bij Oud en Nieuw dan glitters?"

Garantie op volle zaal

Net als de vriendengroep kijken de horeca en festivalorganisatoren ook uit naar vanavond. "Het is super natuurlijk, want je hebt twee jaar lang niets kunnen doen", zegt Jansen, organisator van De Nachthalte. "Ook bij Hal 25 staan ze te trappelen."

Joost Holthuizen, organisator van house- en technofeesten die vanavond in Poppodium 013 in Tilburg, De Graanbeurs in Breda en zijn eigen Club Basis in Utrecht worden gehouden, verwacht er veel van. "Het fijne met Oud en Nieuw is dat je een soort garantie hebt op een volle zaal", zegt hij. Zijn team is nu bezig met de laatste voorbereidingen. "De verlichting wordt opgehangen en we sturen de laatste informatie naar de artiesten. Daarna zijn we er klaar voor."