Juice over BN'ers is populair, dus verandert rol entertainmentmedia

Juicekanalen zijn sinds dit jaar niet meer weg te denken uit de roddeljournalistiek. De grootste kanalen groeiden afgelopen jaar uit tot accounts met honderdduizenden volgers. Omdat deze kanalen vaak sneller zijn in het brengen van nieuws dan de traditionele entertainmentpers, is het de vraag of hun populariteit daar effect op heeft. Meerdere bladen en programma's zeggen desgevraagd hun werkwijze niet te hebben aangepast vanwege de juicekanalen, maar de rol van de gevestigde media lijkt wel te veranderen.

Juicekanalen zijn online kanalen waarin geruchten ('juice') en verhalen over onder meer bekende Nederlanders worden gedeeld. Grote juicekanalen in Nederland zijn onder meer Life of Yvonne, Roddelpraat, en JuiceChannel.

"De kanalen bestonden al langer, maar waren een kleiner fenomeen omdat hun nieuws niet werd opgepakt door de traditionele media", zegt mediawetenschapper Linda Duits (Universiteit Utrecht). Afgelopen jaar is dat verschillende keren wel gebeurd. Zo kwam nieuws over Marco Borsato, Lil Kleine en Glennis Grace via de juicekanalen, zoals dat van Roddelpraat en Yvonne Coldeweijer, naar buiten. "Daardoor kwamen ze in het zicht van het grotere publiek en werd hun invloed en bereik groter." Andere werkwijze De online kanalen gaan anders te werk dan de traditionele entertainmentpers. Er wordt niet altijd hoor en wederhoor gepleegd bij nieuws over bekende Nederlanders. Ook roepen de juicekanalen op tot het delen van geruchten of verhalen over bepaalde BN'ers, waardoor mensen makkelijker foto's, verhalen of geruchten delen. "Als je vroeger de bioscoop uit liep en twee BN'ers hand in hand zag lopen, vertelde je dat aan je vrienden. Nu vertellen mensen dat aan de juicechannels", zegt Duits. "De drempel om even een berichtje te sturen naar deze socialemediaaccounts is veel lager." Die werkwijze leidt tot kritiek. Afgelopen jaar zijn verscheidene rechtszaken aangespannen tegen beheerders van de kanalen. De conclusie was dan dat verhalen moesten worden gerectificeerd. In mei wilde BNR Nieuwsradio laten zien dat juicekanalen onzorgvuldig te werk gaan. Daarom stuurde de nieuwszender een nepfilmpje in waarop drugsgebruik van presentatrice Talitha Muusse te zien zou zijn. Coldeweijer plaatste dat. Maar ook op de actie van BNR kwam kritiek:

Entertainmentbladen en -programma's die de NOS heeft gesproken, lijken duidelijk onderscheid te willen maken tussen hun werk en dat van juicekanalen, en zeggen (nu) juist veel waarde te hechten aan het checken van bronnen. "De traditionele media moeten zich heruitvinden door een nieuwkomer in deze wereld. Ze maken duidelijk dat zij bepaalde normen en waarden hebben", zegt Duits. "Al hebben de traditionele media ook veel over voor de beste roddel, en dat is zeker niet altijd chic." Hun rol lijkt te veranderen in een rol van bevestiging en achtergrond. "De juicekanalen brengen, vaak onbevestigd, het eerste bericht. De snellere entertainmentmedia gaan erachteraan bellen en proberen dat te bevestigen. En de bladen, die een keer per week verschijnen, gaan meer in op de achtergrond", zegt Duits.

Shownieuws noemt het checken van bronnen een van de belangrijkste onderdelen van de werkwijze. "Nieuws wordt gecheckt alvorens het wordt gebracht. Of dit nu afkomstig is van een juice channel, een bericht op sociale media of welk ander medium dan ook", aldus het SBS-entertainmentprogramma. Hetzelfde geldt voor RTL Boulevard. "Niets komt online of wordt uitgezonden voor het gecheckt is", zegt een woordvoerder. De juicekanalen hebben geen invloed op de werkwijze. Omdat juicekanalen "distributeurs van (vaak anonieme) tips" zijn, volgens Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker, zijn ze voor zijn weekblad niet van belang. "Het heeft niets met journalistiek te maken zoals wij die beogen en praktiseren." Weekblad Privé kon niet op tijd reageren op het contactverzoek van de NOS.