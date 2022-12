Yeşilgöz hoopt dat vuurwerktraditie blijft, 'maar houd je aan de regels'

Minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz waarschuwt oud-en-nieuw-vierders voorzichtig te zijn met het afsteken van vuurwerk en zich aan de regels te houden. De minister deelt de zorgen van de politie over de komende jaarwisseling, onder meer omdat consumenten op veel plekken weer vuurwerk mogen afsteken.

Op de vraag of een totaalverbod op vuurwerk, zoals er de afgelopen twee jaren was, niet veel veiliger is, zegt de minister dat het vieren van Oud en Nieuw met vuurwerk ook "een mooie traditie" is. "Ik hoop dat we die traditie in stand kunnen houden". De minister wijst erop dat ook bij het totaalverbod de afgelopen jaren incidenten waren met vuurwerk.

Yeşilgöz, op bezoek bij de politie en brandweer in Almere, zegt de zorgen van hulpverleners evenwel goed te begrijpen. "Aan de ene kant vertrouw ik erop dat we allemaal ons gezond verstand gebruiken. Aan de andere kant kan ik er niet om heen dat er excessen voorkomen. Het geweld tegen hulpverleners stijgt. Dus ik roep iedereen op: gebruik je hoofd en verstand. Willen we de traditie in stand houden, dan moet iedereen zich aan de regels houden."

Geweld en het overtreden van regels zal harde consequenties hebben, waarschuwt de minister. "Loop niemand in de weg en gebruik je gezond verstand. Wie lak heeft aan wet en regels zal gestraft worden."

'Pas op met wind'

Nu er een harde wind waait, is het zaak extra voorzichtig te zijn, zegt Yeşilgöz. Consumenten hebben weinig kijk op wat de wind voor invloed kan hebben op het vuurwerk. In verschillende plaatsen zijn vanwege de harde wind al vuurwerkshows verplaatst of afgelast. "Het kan alle kanten op gaan met de wind", aldus de minister.