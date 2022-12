Ruslandcorrespondent Iris de Graaf uitgeroepen tot Taalstaatmeester 2022

NOS-correspondent Iris de Graaf is door radioprogramma De Taalstaat uitgeroepen tot Taalstaatmeester 2022. De Ruslandcorrespondent kreeg de prijs overhandigd in de studio door presentator Frits Spits.

De onderscheiding is bedoeld voor iemand die het afgelopen jaar uitblonk vanwege zijn of haar taalgebruik. Het panel van het KRO-NCRV-programma roemt De Graaf voor haar heldere manier van uitleggen. "Haar taalgebruik is rijk, maar niet overvol. Haar tekst toont betrokkenheid, maar haar woorden stelt ze neutraal", zegt een panellid.

'Zo simpel mogelijk vertellen'

De Graaf is blij met de complimenten. "Ik ben altijd erg bezig met de vraag: wie spreek ik nu?" Ze stelt zichzelf bijvoorbeeld voor dat ze haar bijdrage voor tv vertelt aan haar moeder, of een vriend of vriendin "voor wie ik het verhaal zo simpel mogelijk wil vertellen. Dat dat opvalt, en goed gaat, vind ik een groot compliment."