Oudjaarsdag: warmterecord en afgelasting van vuurwerkshows

In De Bilt was het om 11.10 uur 14,5 graden. Deze Oudjaarsdag is daarmee de warmste sinds het begin van de metingen door het KNMI in 1901. De temperatuur loopt vandaag mogelijk nog verder op.

In het zuiden van het land zijn vandaag al temperaturen tussen de 15 en 17 graden gemeten. In het Limburgse Ell was het vannacht al 15,4 graden. Voor de bepaling van het record is alleen de temperatuur in De Bilt van belang.

Het is de vierde keer deze eeuw dat het warmterecord voor Oudjaarsdag wordt gebroken. In 2006 werd het 12,3 graden, in 2017 13,7 graden en vorig jaar 14,4 graden, zegt het weerbureau Weeronline.

Vuurwerkshows afgeblazen

De hoge temperatuur gaat gepaard met harde wind. In verband daarmee zijn op meerdere plaatsen vuurwerkshows afgeblazen.

Het Nationaal Vuurwerk op de Erasmusbrug in Rotterdam gaat voorlopig nog door. De show bij de A'Dam Toren in Amsterdam is afgelast, omdat de drones die eraan meedoen niet kunnen vliegen. Over de licht- en vuurwerkshow op het Museumplein wordt later vandaag beslist.

In Hilversum gaan twee vuurwerkshows niet door. Volgens de burgemeester was er geen andere keuze: "Veiligheid gaat boven alles." Ook andere oudejaarsfestiviteiten gaan hier niet door. In onder meer Den Haag en Apeldoorn werden de shows gisteren al afgelast.

Code geel

Voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Limburg gold rond het middag uur code geel. Dat is vanwege zware windstoten van rond 75 km/uur. In Noord-Holland en Friesland is vanmiddag en vanavond kans op windstoten van 85 kilometer per uur.