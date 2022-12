Schulting uit voorzorg niet op NK shorttrack, focus ligt nu volledig op EK

Suzanne Schulting heeft afgezegd voor de NK shorttrack, die Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag in Leeuwarden worden verreden.

De drievoudig olympisch kampioene kampt met een lichte liesblessure en richt zich volledig op de EK in het Poolse Gdansk. Dat toernooi vindt later in januari plaats.

Geen risico

"De spier is een klein beetje overbelast. Ik kan nu echt geen risico nemen met het oog op de Europese kampioenschappen in Gdansk", zo laat Schulting weten.

Naast Schulting ontbreekt ook Yara van Kerkhof op de NK. Van Kerkhof, die recentelijk wereldbekergoud pakte op de 500 meter, heeft nog te veel last van een virusinfectie.

Bij de mannen moet Bram Steenaart wegens buikgriep verstek laten gaan.