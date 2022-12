Opnieuw explosief in woning Amersfoort gegooid

Voor de tweede keer binnen een paar maanden is een explosief naar binnen gegooid in een woning in Amersfoort. Onbekenden gooiden eerst een steen door de ruit en daarna een brandbom. De brandbom ging niet af. Niemand raakte gewond.

Een paar maanden geleden werd dezelfde woning bestookt met vuurwerk. Toen zijn twee verdachten opgepakt.

RTV Utrecht meldt dat de brandbom van vannacht niet lang na middernacht naar binnen werd gegooid in de woning in de wijk Randenbroek. Of de bewoners toen thuis waren, is onduidelijk. Nadat de brandbom naar binnen was gegooid, stichtten de verdachten ook brand in de auto die voor de deur stond. Die brand kon snel worden geblust.

Tip van een getuige

In de vroege ochtend van 22 augustus werd zwaar vuurwerk naar dezelfde woning in Amersfoort gegooid. Ook daarbij raakte niemand gewond. Wel ontstond lichte schade aan het huis. Na een tip van een getuige kon de politie even later twee verdachten van 18 jaar oud oppakken, een man uit Amersfoort en eentje uit Dordrecht. Of zij iets met het incident van vannacht te maken hebben, is onduidelijk.

Vorige week stuurden enkele burgemeesters in Midden-Nederland een brandbrief naar minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid omdat ze grote zorgen hebben over de vele "aanslagen" op huizen.

Het gebeurt steeds vaker dat criminelen woningen bestoken met explosieven, vermoedelijk omdat ze ruzie hebben met de bewoners. De afgelopen maanden werden er explosieven gegooid naar woningen in onder meer Leerdam, Hoef en Haag, Huizen, Odijk en Tienhoven. Ook in andere regio's komt het steeds vaker voor dat criminelen brandbommen of zwaar vuurwerk tot explosie proberen te brengen.

Dit is heftig

In een eerste reactie op de brandbrief zei de minister dat er al veel wordt gedaan tegen zware criminaliteit. "Maar naar aanleiding van deze brief zal ik zeker kijken wat ik nog meer kan doen. We moeten alles op alles zetten", reageerde Yesilgöz toen. "Want dit is natuurlijk heel heftig."