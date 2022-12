'Zeer vereerde' Wiegman krijgt koninklijke onderscheiding in Verenigd Koninkrijk

Sarina Wiegman heeft een hoge koninklijke onderscheiding gekregen in het Verenigd Koninkrijk. De 53-jarige Nederlandse, bondscoach van de Engelse voetbalsters, werd benoemd tot Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE).

"Ik voel me zeer vereerd", zei Wiegman. "Ik draag deze prestigieuze titel op aan de spelers, het begeleidingsteam en iedereen binnen de Engelse bond die onvermoeibaar heeft gewerkt voor ons gezamenlijke succes. Het was een geweldig jaar en we kijken uit naar 2023. Hopelijk kunnen we Engeland trots blijven maken."

De onderscheiding van Wiegman is de op twee na hoogste koninklijke onderscheiding. Vier voetbalsters uit de nationale ploeg, Leah Williamson, Lucy Bronze, Beth Mead en Ellen White, kregen van koning Charles een lagere onderscheiding.

Eerste keer Charles

De Britse vorst brengt jaarlijks de zogenoemde New Year Honours-lijst uit, waarop mensen staan die het afgelopen jaar van grote betekenis voor het land zijn geweest. Het was de eerste keer dat koning Charles deze lijst publiceert.

Wiegman leidde Engeland afgelopen zomer naar de eindzege op het EK in eigen land. Ze werd onlangs op het Britse sportgala uitgeroepen tot coach van het jaar. Mead, de topscorer van Engeland op het EK en partner van Oranje-spits Vivianne Miedema, kreeg op dat gala als eerste voetbalster de prijs voor sportpersoonlijkheid van het jaar.