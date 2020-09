Vanaf vanavond strengere maatregelen in Randstad • Hoge boete voor ongehoorzame Britten

Engelsen die een bevel tot thuisisolatie negeren, riskeren binnenkort een boete van 10.000 pond. De nieuwe regel gaat in op 28 september en geldt zowel voor positief geteste personen, als voor mensen die van gezondheidswerkers hebben gehoord dat ze contact hebben gehad met een besmet persoon. Tot nu toe gold in Engeland slechts een advies om in thuisisolatie te gaan.

De boetes beginnen bij 1000 pond en kunnen bij herhaaldelijke overtreding oplopen tot 10.000 pond. Ook werkgevers die personeelsleden verbieden om in thuisisolatie te gaan kunnen een boete krijgen. Werknemers met een laag inkomen die door de zelfisolatie inkomensverlies lijden, kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering van 500 pond.

De nieuwe maatregelen zijn het gevolg van een stijging van het aantal coronagevallen. Gisteren werden er in het Verenigd Koninkrijk 4422 nieuwe besmettingen en 27 doden geregistreerd. Het was de grootste dagelijkse toename van besmettingen sinds 8 mei.