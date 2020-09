Strengere maatregelen ingegaan • Minder besmettingen, 20 nieuwe opnames

Australië lijkt vandaag het laagste dagelijkse aantal coronabesmettingen te zullen melden in de afgelopen drie maanden. In deelstaat Victoria, met Melbourne als hoofdstad, werden de afgelopen 24 uur veertien gevallen geregistreerd, tegen 21 gisteren. Dat is het laagste aantal sinds 19 juni.

In Victoria geldt al weken een strenge lockdown, die werd ingesteld om de tweede besmettingsgolf een halt toe te roepen. Het doel was het aantal dagelijkse besmettingen op 28 september onder de vijftig te krijgen. Volgens de regering is die doelstelling in zicht en kunnen na die datum maatregelen mogelijk weer worden opgeheven.

In de grootste deelstaat van het land, New South Wales, werden twee nieuwe besmettingsgevallen gemeld, net als in deelstaat Queensland. Het totale aantal besmettingen in de drie genoemde staten komt daarmee uit op achttien, het laagste aantal sinds 23 juni. De vijf overige deelstaten hebben nog geen cijfers gemeld, maar daar werden de afgelopen weken geen nieuwe gevallen gemeld.