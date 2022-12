Met een lach en een traan blikt Jakobsen terug op zijn bewogen wielerjaar

Dat die Poolse nachtmerrie nog altijd dichtbij is, blijkt wel als Jakobsen bij een terugblik op afgelopen jaar beelden te zien krijgt van een interview met zijn Franse ploegmaat Florian Sénéchal, die in tranen vertelt over dat hij samen met Jakobsen de Tour kon rijden.

"Een volwassen man die aan het huilen is", bekijkt de Jakobsen de beelden. Hij weet precies waar Sénéchals tranen vandaan komen. "Hij was in Polen als eerste ter plekke en hield mijn hoofd omhoog toen ik aan het stikken was in mijn bloed. Hij is een heel goede vriend, heel mooi."

Diep gaan

Dat ze de Tour samen afmaakten, was niet vanzelfsprekend. Jakobsen reed in de etappe naar Peyragudes bijna buiten de tijd en ging op zijn tandvlees (of daar eigenlijk al doorheen) de finish over. Hij had uiteindelijk zestien seconden over. "Die laatste minuten zijn zwart: ik heb niet vaak zo diep hoeven gaan."

Vraag niet hoe, maar Jakobsen reed de Tour uit. Na die Tour, waarin hij de tweede etappe won, werd hij in augustus Europees kampioen. Kort daarna trouwde hij als kers op de taart met zijn jeugdliefde. "Dit was mijn beste jaar tot nu toe, volgend jaar ga ik het proberen te overtreffen. Qua overwinningen dan."