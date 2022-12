WHO roept China opnieuw op coronacijfers te delen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft China opnieuw gevraagd om actuele medische gegevens over de corona-uitbraak te delen. Het gaat dat om data over vaccinaties, virusvarianten, ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterfgevallen.

Deze data moeten China en de rest van de wereld helpen om goede risico-inschattingen te maken en zo nodig met effectieve maatregelen te komen, zegt de WHO in een verklaring.

Na bijna drie jaar van een uiterst streng coronabeleid liet China op 7 december de teugels vieren. Volgens de Chinese regering komen er elke dag 5000 nieuwe besmettingen bij. Volgens deskundigen moeten dat er veel meer zijn en zijn sinds de versoepeling van het coronabeleid bijna 250 miljoen Chinezen besmet geraakt.

Nieuwe varianten

Wetenschappers waarschuwen dat door de uitbraak nieuwe varianten kunnen ontstaan, die vervolgens naar het buitenland worden meegenomen.

In verband daarmee controleren al meerdere landen of reizigers die uit China komen het virus bij zich dragen, onder andere Japan, de VS, Spanje, Frankrijk en Italië. De WHO noemt dit begrijpelijk. Nederland biedt Chinezen die op Schiphol aankomen een zelftest aan.

Viroloog Marion Koopmans zei eerder deze week dat de situatie in China op dit moment waarschijnlijk niet heel zorgelijk voor Nederland is. Het gebrek aan openheid over het virus in China is volgens haar wel een punt van aandacht.