Vertragen als tactiek? Van Duijvenbode ontkent, Van Gerwen lacht: 'Lik mijn reet!'

Een ferme handklap, gevolgd door een knuffeltje en een kusje op de wang. De koude en tochtige gangen van Alexandra Palace voelen plots warm aan, wanneer Michael van Gerwen na zijn winst op Dirk van Duijvenbode zijn landgenoot nog even opzoekt. "Ik zit net tegen deze journalisten te vertellen dat ik denk dat je wereldkampioen wordt. En dat gun ik je ook!", geeft Van Duijvenbode nog even mee aan Van Gerwen. "Hij is de beste. Niemand hier op dit WK komt in de buurt van zijn niveau." Snelle beurten, hoge scores, veel emotie. Dat werd verwacht. Maar het werd een zakelijke 4-1. Zelfs het doorgaans zo uitbundige publiek in 'Ally Pally' leek even in slaap te sussen tijdens het Hollandse onderonsje in de vierde ronde. Een wedstrijd werd het nooit. Vertragen om Van Gerwen uit spel te halen? Naar eigen zeggen moest Van Duijvenbode één of twee tandjes erbij doen, om kans te hebben tegen Van Gerwen. Dat lukte duidelijk niet. Vanaf de eerste beurt leek het alsof 'Aubergenius' probeerde te vertragen, om zo Van Gerwen uit zijn spel te krijgen. Geen gekke tactiek, voor iemand die weet dat hij waarschijnlijk minder is dan zijn tegenstander. Van Duijvenbode liet Van Gerwen eerst eens rustig teruglopen, alvorens hij zelf een beweging richting de oche maakte. Daardoor kwam er nooit echt ritme in de partij. "Natuurlijke probeerde hij me uit mijn spel te halen", blikt Van Gerwen terug. "Maar ik geef hem geeneens ongelijk. Hij zat er zelf niet lekker in. De eerste twee rondes dit WK ook al niet. Die had hij allebei kunnen verliezen. Hij was eigenlijk al een kat met negen levens."

Een juichende Michael van Gerwen, die in grote vorm steekt dit WK - PDC

"Huh, waar heb jij het over?", reageert Van Duijvenbode verbaast als hij wordt gevraagd naar de tactiek. "Dat vind jij, ja?" Hij lijkt er weinig van te snappen, voordat hij met een uitleg komt waardoor het misschien iets trager ging. "Dat komt door het tafeltje." Tafeltje links, tafeltje rechts Darters hebben op het podium ieder een tafeltje, waar ze hun materiaal neerleggen en een glaasje water pakken. Diegene die het hoogstgeplaatst is (in dit geval dus Van Gerwen, de nummer drie van de wereld tegenover de nummer veertien Van Duijvenbode) krijgt het tafeltje links. "In mijn eerste twee duels was ik hoger geplaatst en had ik dus het tafeltje links. Nu had Michael die en ik dus rechts. Dat scheelt zo drie, vier stappen. Dus het was geen tactiek. Dat kan hij zo zien, maar hij heeft bijna altijd dat tafeltje links", licht Van Duijvenbode toe. Van Gerwen barst in lachen uit, wanneer hij hoort dat Van Duijvenbode ontkent dat hij bewust de boel vertraagde. "Lik m'n reet!", lacht de man uit Vlijmen. "Iedereen heeft het toch kunnen zien?"

De Brabander verslaat Dirk van Duijvenbode en meldt zich in het nieuwe jaar in de kwartfinales van het WK darts. - NOS

"Ik ga nu heel mild voor hem zijn, want die jongen baalt natuurlijk. Maar als hij dat niet zo ziet, dan is er iets niet goed bij hem. Het had makkelijker geweest als hij het had toegegeven. Het is een fantastisch leuke jongen, maar er kan er maar één de beste zijn." Aangeschoten wild En dat het Van Gerwen ging worden, wist Van Duijvenbode stiekem al voor de partij. "Ik geloofde er gewoon niet echt in. Dat merkte ik al tijdens mijn voorbereiding. Voordat we begonnen stond ik erbij als aangeschoten wild", stamelt de 30-jarige Westlander. Zijn WK eindigt na een sterk seizoen bij de laatste zestien. "Mijn jaar ging wel richting wereldkampioen kunnen worden. Maar mijn eerste twee duels hier verpesten het. Ik win ze wel, maar omdat ik niet goed speelde, ging mijn vertrouwen omlaag."

Dirk van Duijvenbode slaat zichzelf voor de kop - PDC