Wekdienst 20/9: Nieuwe coronamaatregelen gaan in • Pogacar in geel naar Parijs

Goedemorgen! Het kabinet kondigde vrijdag nieuwe coronamaatregelen aan, die vandaag om 18.00 uur van kracht worden. En in Parijs eindigt de Tour met de traditionele slotrit op de Champs-Élysées.

Vandaag schijnt de zon volop. Er trekt nauwelijks bewolking over het land. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van Limburg en er waait een matige noordoostenwind, kracht 3 tot 4.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Als je vanavond in het westen van het land lang in de kroeg blijft hangen, maak je mee dat om 00.00 uur het licht aan- en de muziek uitgaat, en dat je uiterlijk om 01.00 uur weg moet zijn. Het kabinet kondigde vrijdag onder meer deze maatregel aan om de verspreiding van corona tegen te gaan. De nieuwe maatregelen gaan om 18.00 uur in.

De Tour de France eindigt traditiegetrouw met een etappe op de Champs-Élysées. Wie de etappe wint, zullen de overgebleven sprinters naar alle waarschijnlijkheid uitmaken. Wie de Tour wint, staat wel vast - een wonder daargelaten: Tadej Pogacar, die zijn landgenoot Primoz Roglic gisteren uit het geel reed. Je kunt de Tour volgen vanaf 15.45 uur op NPO1 en al eerder op NOS.nl en via NPO Radio 1.

D66 presenteert zijn concept-verkiezingsprogramma. Dat gebeurt vanaf 15.00 uur door minister Wouter Koolmees en minister én lijsttrekker Sigrid Kaag. Leden kunnen de presentatie online volgen.

Vannacht worden de winnaars van de Emmy Awards bekendgemaakt, de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-programma's. De ceremonie zou aanvankelijk plaatsvinden in een theater in Los Angeles, maar het wordt vanwege corona nu een show waarbij de acteurs vanuit huis reageren op de bekendmaking van de winnaars.

Wat heb je gemist? Het downloadverbod van de video-app TikTok in Amerika is uitgesteld, nu het bedrijf een deal heeft gesloten met softwarebedrijf Oracle en supermarktketen Walmart. Daarmee komen gegevens van Amerikaanse TikTok-gebruikers niet meer in China terecht, zoals president Trump had geëist. De partijen krijgen een week om de deal af te ronden. Lukt dat niet, dan dreigt alsnog een verbod van de app voor nieuwe gebruikers in Amerika. Volgens de Amerikanen vormt de Chinese app TikTok een gevaar voor gebruikersdata. TikTok is razend populair. Zo'n 100 miljoen Amerikanen hebben de app, waarmee korte filmpjes kunnen worden gemaakt.

En dan nog even dit: Tony Williams, een 75-jarige man uit Engeland, was erg eenzaam sinds mei. Toen overleed zijn vrouw aan alvleesklierkanker. Hij probeerde op allerlei manieren in contact te komen met nieuwe mensen. Advertenties in lokale kranten, of het uitdelen van visitekaartjes bij de supermarkt; niks leverde iets op. Totdat Tony een poster op z'n raam plakte:

Mensen reageerden massaal vanuit de hele wereld, nadat de poster op sociale media was opgepikt. Enige probleem: de reacties zijn zo talloos, dat zijn e-mailaccount het niet meer aankan.