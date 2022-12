Prijsvergelijkers blijven tot ergernis van zorgverzekeraars cadeaus geven

De vergelijkers zeggen gemiddeld jaarlijks zo'n 19 euro per klant te ontvangen. Maar volgens experts gaat het om hogere bedragen, omdat ze bijvoorbeeld extra premie voor een aanvullende verzekering of voor een hogere plek in de ranking vragen.

Voor de meeste zorgverzekeraars zijn de vergelijkingssites een belangrijk middel om nieuwe klanten binnen te halen. "Wat veel mensen niet weten is dat vergelijkers aan zorgverzekeraars een vergoeding vragen voor het aanleveren van nieuwe klanten via hun site", zegt een woordvoerder van Menzis. "Deze zogenoemde bemiddelingskosten worden door zorgverzekeraars doorberekend in de premie die de klant betaalt."

Zorgverzekeraars maken zich zorgen over het groeiend aantal Nederlanders dat hun zorgverzekering via een vergelijkingswebsite afsluit, zoals Independer, Zorgkiezer of Pricewise. Het leidt tot oplopende kosten en vergelijkers lokken klanten met cadeaus, terwijl verzekeraars nu juist hadden afgesproken dat niet meer te doen.

De vergelijkingssites richtten in 2015 een keurmerk op, waarin ze onder meer beloven dat het bedrag dat zorgverzekeraars betalen niet van invloed is op de ranking. Ook staat daarin dat ze transparant zijn over de premie die ze van zorgverzekeraars krijgen.

"Het is natuurlijk niet vreemd dat er kosten gemoeid zijn met het vergelijken van zorgverzekeringen. Daarnaast hebben de sites een rol in de marktwerking", zegt een woordvoerder van CZ. "Maar we maken ons wel zorgen over de oplopende kosten, waar we geen directe controle over hebben."

Ook Menzis is niet blij met de bedragen die het kwijt is aan de vergelijkers. "Omdat we vinden dat de gevraagde bemiddelingskosten te hoog zijn, hebben we besloten om niet met alle vergelijkers een samenwerking aan te gaan", zegt een woordvoerder. "Deze kosten zijn niet te verantwoorden naar onze klanten."

Independer wijst erop dat ze ook gratis informatie leveren, omdat veel mensen de vergelijkers checken zonder uiteindelijk van polis te wisselen. "Van de mensen die wel switchen, regelt ongeveer de helft die overstap niet bij Independer, maar op de website van de zorgverzekeraar", vervolgt Prins. "We maken dus kosten en helpen iedereen, maar onze feitelijke vergoeding is aanzienlijk lager."

'Het is nodig'

Ook Zorgkiezer ziet veel mensen die op hun site vergelijken uiteindelijk de polis bij de zorgverzekeraar zelf afsluiten. "We merken dat het nodig is om klanten een cadeautje aan te bieden en dat klanten dit verwachten, omdat ze anders niet via ons de polis afsluiten. Maar wel onze service hebben gebruikt bij het vergelijken." De vergelijkingssite zegt open te staan voor een gesprek met de zorgverzekeraars hierover.

Zorgverzekeraars willen niet zeggen hoeveel ze betalen aan de vergelijkingswebsites, want dat is concurrentiegevoelige informatie. Wel weten we dat jaarlijks ruim 1 miljoen mensen overstappen, van wie vorig jaar ruim een derde via vergelijkingswebsites. In 2019 was dat nog een vijfde.