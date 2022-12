Auto's in brand bij protesten in Bolivia om gearresteerde oppositieleider

Bij protesten in Bolivia tegen de arrestatie van oppositieleider Luis Fernando Camacho zijn demonstranten slaags geraakt met de politie. Ze staken auto's in brand en vielen gebouwen aan. De politie probeerde relschoppers daarop met traangas uiteen te drijven.

De protesten begonnen vrijdag als 24-uursstakingen en vonden plaats in de regio Santa Cruz. Bij het vallen van de avond staken demonstranten autobanden in brand en gooiden ze met vuurwerk naar agenten. Ook blokkeerden zij snelwegen.

Eerder op de dag verliepen de protesten nog wel relatief rustig. Demonstranten wierpen blokkades op met onder meer banden en stenen.

De spanningen tussen het welvarende Santa Cruz en de socialistische regering in La Paz lopen al langer op. VN-chef Guterres heeft zijn zorgen uitgesproken over de onrust in Bolivia.

Celstraf van vier maanden

Camacho, gouverneur van Santa Cruz, werd twee dagen geleden gearresteerd vanwege zijn rol bij de protesten die in 2019 leidden tot het aftreden van president Morales.

De rechtse Camacho was een van de drijvende krachten achter de protesten tegen de toenmalige socialistische president. Die moest het land ontvluchten. Uiteindelijk werd Morales afgezet omdat hij geknoeid zou hebben met de verkiezingsuitslagen. Niet lang daarna won Luis Arce, een partijgenoot van Morales, de verkiezingen.

Volgens de autoriteiten maakte Camacho zich destijds schuldig aan een staatsgreep. Gisteren bepaalde de rechter dat hij vier maanden vast blijft zitten, in afwachting van zijn proces. De oppositieleider zit nu opgesloten in een zwaarbeveiligde gevangenis net buiten de hoofdstad La Paz. Zijn bondgenoten hadden tot stakingen opgeroepen.

Morales, die in 2020 terugkeerde naar Bolivia, verwelkomde de voorlopige straf die zijn rivaal opgelegd heeft gekregen en zei dat ook diens handlangers vastgezet zouden moeten worden.