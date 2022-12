'Weer ballistische raketten afgevuurd door Noord-Korea'

Noord-Korea heeft opnieuw ballistische raketten afgevuurd in oostelijke richting. Volgens het Zuid-Koreaanse leger werden er drie raketten in de richting van de zee ten oosten van het Koreaanse schiereiland gestuurd.

De raketten werden niet ver van Pyongyang gelanceerd. Ook Japan bevestigt de lancering: volgens het Japanse ministerie van Defensie hadden de raketten een bereik van 350 kilometer. Zuid-Korea spreekt van een "ernstige provocatie" van de kant van Pyongyang.

Afgelopen maandag beschuldigde Zuid-Korea buurland Noord-Korea ervan met vijf drones in het luchtruim van Zuid-Korea te hebben gevlogen. Een van die drones kwam zelfs bij de hoofdstad Seoul, zo'n 50 kilometer van de grens met Noord-Korea.

Het land liet daarop waarschuwingsschoten afgaan en stuurde straaljagers en gevechtshelikopters de lucht in. Het lukte het Zuid-Koreaanse leger niet de drones uit de lucht te schieten. Het was voor het eerst in vijf jaar dat er Noord-Koreaanse drones aan de zuidelijke kant van de grens waren gezien.

70 raketten afgevuurd

Noord-Korea heeft dit jaar zo'n 70 ballistische raketten afgevuurd, waaronder een intercontinentale ballistische raket. Die zou volgens Pyongyang het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken. Ondanks sancties van de internationale gemeenschap gaat het land door met de testen.

In oktober zei Pyongyang dat de raketlanceringen waren bedoeld om een aanval te simuleren op Zuid-Korea met tactische nucleaire wapens. De landen waren van 1950 tot 1953 in oorlog, die eindigde met een staakt-het-vuren. Een officieel vredesverdrag werd nooit getekend.