Duizenden komen af op vreugdevuren op stranden Duindorp en Scheveningen

Volgens de gemeente geeft dat een te groot risico voor omwonenden, toeschouwers en huizen. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt het verplaatsen van de vuren tegenover Omroep West "een domper". "Maar we hebben met elkaar afgesproken dat het vuur alleen wordt aangestoken als het veilig kan."

De vuren werden om 23.00 uur aangestoken. Traditiegetrouw worden de vreugdevuren pas in de Oudejaarsnacht ontstoken, maar vanwege de slechte weersverwachting werd door de burgemeester besloten dat vrijdag al te doen. Tijdens de jaarwisseling wordt er onstuimig weer verwacht, met harde windstoten en regen.

De vervroegde vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp trokken vrijdagavond duizenden mensen naar de stranden. Dat meldt Omroep West. De boulevards stonden vol met toegestroomde bezoekers, die een dag eerder dan normaal naar de vuren kwamen kijken.

Sinds begin deze week werd er hard gewerkt om de houtstapels op het strand op te bouwen. Vanwege de nieuwe regels mochten die geen groter oppervlak hebben dan 10 bij 10 meter. Ook voor de hoogte gold een limiet van 10 meter.

De afgelopen drie jaar waren er geen vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Aanvankelijk was dat vanwege de nasleep van de nieuwjaarsviering van 2018-2019. Toen waren de houtstapels aanzienlijk hoger dan toegestaan, waardoor er een vonkenregen en branden ontstonden.

Daken, auto's en straatmeubilair vlogen in de brand. De kwestie leidde in oktober 2019 tot het aftreden van burgemeester Krikke van Den Haag. In september dit jaar werd besloten dat de vreugdevuren weer doorgingen. Burgemeester Van Zanen heeft daarvoor een evenementenvergunning afgegeven.