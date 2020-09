Gronings dorp opgeschrikt door schietpartij, acht arrestaties

In het Groningse lintdorp Kiel-Windeweer, onder Hoogezand, is gisteravond iemand gewond geraakt bij een schietpartij. De politie heeft acht personen gearresteerd, onder wie het slachtoffer, dat gewond raakte aan een voet.

Een buurtbewoner zag het incident rond 20.45 uur gebeuren, vertelde ze aan RTV Noord. "Ik zag auto's met een noodgang aan komen rijden en dacht nog: dat gaat niet goed, want het is een doodlopend pad. We zagen vijf, zes auto's stilstaan. Mensen stapten uit, een hoop ruzie en vervolgens hoorden we schoten."

Een andere buurtbewoner zag twee groepen ruzie maken. "Ik hoorde hartstikke veel geschreeuw en dacht vuurwerk te horen. Maar dat bleken schoten te zijn. Ik maak je af, schreeuwde een van hen."

Uitgerukt met groot materiaal

De politie rukte met groot materieel uit naar Kiel-Windeweer. Zo waren er drie arrestantenbusjes aanwezig, en was de politie ook met een ME-busje ter plaatse.

Agenten hebben nog geen idee wat de aanleiding was van de schietpartij. "We doen onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld en zijn ter plaatse bezig om sporen veilig te stellen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten", aldus de politie.

Bekijk beelden van het onderzoek op de plaats delict: