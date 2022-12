Bolsonaro verlaat Brazilië, twee dagen voor machtsoverdracht

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft zijn land verlaten, twee dagen voor de inauguratie van zijn opvolger Lula da Silva. Hij heeft niet bekendgemaakt waar hij heen ging, maar vluchtgegevens duiden op een landing in Orlando in Florida, waar zijn veiligheidsstaf al eerder is gearriveerd.

In de korte tijd dat Brazilië zonder staatshoofd zit, valt vicepresident Antônio Hamilton Martins Mourão in als president. De rechts-populistische Bolsonaro had begin deze maand al laten weten niet bij de machtsoverdracht te zijn op 1 januari.

Daarmee breekt hij met het gebruik dat de president persoonlijk de macht overdraagt door de presidentiële sjerp aan zijn of haar opvolger te overhandigen.

Vlak voor zijn vertrek uit de hoofdstad Brasilia hield Bolsonaro nog een emotionele speech, waarin hij terugblikte op zijn presidentschap en zijn aanhang opriep om de strijd tegen de sociaaldemocraat Lula voort te zetten. Hij zei "de slag te hebben verloren, maar niet de oorlog".

Immuniteit vervalt

Bolsonaro verlaat Brazilië mogelijk niet alleen om niet bij de machtswisseling te hoeven zijn. Zijn presidentiële immuniteit vervalt na de overdracht, en hij zou juridische stappen kunnen verwachten voor meerdere zaken waarvoor hij tijdens zijn ambtstermijn niet kon worden vervolgd.

Zo wordt hem verweten dat door zijn nonchalante aanpak van de coronacrisis duizenden coronadoden extra zijn gevallen. Ook bemoeide hij zich met corruptieonderzoeken tegen zijn zoons.

Explosief gevonden

Een deel van Bolsonaro's aanhang weigert de verkiezingsnederlaag van hun leider te accepteren. Dat leidde de afgelopen tijd tot rellen. Vorige week werd een explosief gevonden in een brandstoftruck bij het vliegveld van Brasilia.

Een gearresteerde man, een aanhanger van Bolsonaro, bekende dat hij van plan was een aanslag te plegen. Bolsonaro deed de mislukte bomaanslag af als een "terreurdaad" waar geen excuus voor was en distantieerde zich van de verdachte.